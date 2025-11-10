Revelan inédita programación para partido clave entre U de Chile y Coquimbo Unido

Universidad de Chile sigue soñando con el Chile 2 para disputar la Copa Libertadores 2026. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez superó por 4-3 a Deportes Limache y se mantiene en carrera por el cupo que le permite disputar la fase de grupos del torneo más importante del continente.

El tema es que aún restan tres fechas y una de las más determinantes será ante Coquimbo Unido. Frente al actual campeón será el último partido de local en este 2025, por lo que se quiere jugar sí o sí en el Estadio Nacional.

De momento la ANFP tiene el partido programado para el domingo 30 de noviembre. Sin embargo, el día anterior el recinto de Ñuñoa será utilizado por la Teléton. La campaña solidaria realizará su cierre en el Nacional y para desarmar el escenario no alcanzan los tiempos para tenerlo en óptimas condiciones para el encuentro del Bulla.

¿Cuándo se juega la U vs Coquimbo Unido?

Ante esto, y para evitar reprogramaciones, se filtró una posible fecha para el encuentro válido por la penúltima jornada de la Liga de Primera.

Según el medio Vistazo Deportivo, el partido sería el 1 de diciembre y en el Estadio Nacional. Por lo que ahora solo restaría definir el horario y si el elenco azul permitirá la venta de entradas para los hinchas piratas.

Cabe consignar que este encuentro además tiene un condimento más que especial. Esto debido a que si Coquimbo vence a La Serena, igualará el registro del “Ballet Azul”. Por lo que ante la U podría marcarse un encuentro histórico para mantener el registro del legendario plantel o dejarlo en manos del “Barbón”.

