Hace algunas semanas se reveló el chileno Matías Pérez llegaba a Italia para sumarse al histórico Lecce, equipo que milita en la Serie A, pero recientemente el técnico del equipo reveló una inesperada noticia sobre el jugador.

La escuadra Se enfrentará a Juve Stabia por Copa Italia este viernes, en donde el chileno estará ausente. Según reveló Eusebio di Francesco, el jugador nacional no podrá ser parte del encuentro por una molestia.

“Para mañana tengo dos centrales disponibles: Tiago Gabriel y Gaspar. (Matías) Pérez sufre las secuelas de un golpe y no se ha recuperado“, comentó el DT. “Los números hablan por sí solos. Necesitamos al menos un central, pero la dirigencia está trabajando en ello”, según recoge AS.

La llegada de Matías Pérez a Italia

El defensor surgido en Curicó Unido y seleccionado sub 20, llegó a Italia este año para sumarse al histórico club italiano que milita en la Serie A como parte de su proyecto joven. El jugador firmó un contrato por 3 años que tiene la opción de extenderse.

A su llegada al país europeo, el jugador en diálogo con el medio local VLN Radio señaló: “Voy a jugarme mis cartas, a entrenar duro. Yo me voy a jugar con todo por una opción de consolidarme en el equipo”.

Por su parte, tras el anuncio de su fichaje, el medio Antenna Sud habló de las cualidades del chileno en una publicación. “Pérez es considerado un auténtico todoterreno defensivo. Un lateral derecho único, con más de 190 cm de altura, también puede jugar como defensa central o lateral en la banda contraria”.