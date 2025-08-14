Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos por el mundo

Jugador chileno dio el gran salto a Brasil y tras 7 meses el club anuncia su salida: Revelan impactante razón

El jugador chileno llegó este año a la liga brasileña y su nuevo club anunció su salida de forma abrupta.

Por Andrea Petersen

El jugador chileno dejaría su equipo en Brasil tras 7 meses.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl jugador chileno dejaría su equipo en Brasil tras 7 meses.

Una inesperada noticia azotó al futbol nacional en las últimas horas cuando se reveló que un jugador dejará abruptamente su equipo en Brasil según decisión del mismo club.

Se trata de Vicente Concha, el jugador de 23 años que fichó por Ponte Preta, pero a tan solo pocos meses de si llegada un comunicado del equipo reveló que dejaban de ser parte de la institución que actualmente milita en la Serie C de Brasil.

“El defensa Vicente Concha lleva 10 días de baja con el Ponte Preta. Fue dado de baja a petición del cuerpo técnico y no ha entrenado con el equipo desde entonces”, señaló en un comunicado compartido en sus redes sociales, el cual después fue borrado según consigna AS.

Revelan el verdadero motivo la salida de Vicente Concha del club

Vicente Concha sorprendió este año al no renovar con Deportes Temuco tras 4 temporadas en el club nacional y fichar por el Ponte Preta de la Serie C de Brasil.

No es Lucas Cepeda: joya del fútbol chileno da el batacazo y es presentado en el torneo brasileño

ver también

No es Lucas Cepeda: joya del fútbol chileno da el batacazo y es presentado en el torneo brasileño

Según reveló AS, la salida del chileno no estaría exenta de polémica, ya que de acuerdo a sus reportes, fuentes cercanas señalaron que su salida estaba asociada a una deuda con su sueldo en donde le deberían dos meses.

Publicidad

El medio agrega que debido a esa razón, el jugador utilizó la cláusula de salida en su contrato que le permite salir libre para buscar un nuevo equipo, el cual podría oficializarse en los próximos días.

Lee también
Tiktoker muestra el peor asiento del Estadio Nacional
Chile

Tiktoker muestra el peor asiento del Estadio Nacional

U de Chile: comentarista alucina astronómicamente con Lucas Assadi
U de Chile

U de Chile: comentarista alucina astronómicamente con Lucas Assadi

Último verdugo de Cortés sería la gran sorpresa en el Monumental
Universidad Católica

Último verdugo de Cortés sería la gran sorpresa en el Monumental

Sinner rompe en Cincinnati récord de Nadal, Federer y Djokovic
Tenis

Sinner rompe en Cincinnati récord de Nadal, Federer y Djokovic

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo