Una inesperada noticia azotó al futbol nacional en las últimas horas cuando se reveló que un jugador dejará abruptamente su equipo en Brasil según decisión del mismo club.

Se trata de Vicente Concha, el jugador de 23 años que fichó por Ponte Preta, pero a tan solo pocos meses de si llegada un comunicado del equipo reveló que dejaban de ser parte de la institución que actualmente milita en la Serie C de Brasil.

“El defensa Vicente Concha lleva 10 días de baja con el Ponte Preta. Fue dado de baja a petición del cuerpo técnico y no ha entrenado con el equipo desde entonces”, señaló en un comunicado compartido en sus redes sociales, el cual después fue borrado según consigna AS.

Revelan el verdadero motivo la salida de Vicente Concha del club

Vicente Concha sorprendió este año al no renovar con Deportes Temuco tras 4 temporadas en el club nacional y fichar por el Ponte Preta de la Serie C de Brasil.

Según reveló AS, la salida del chileno no estaría exenta de polémica, ya que de acuerdo a sus reportes, fuentes cercanas señalaron que su salida estaba asociada a una deuda con su sueldo en donde le deberían dos meses.

El medio agrega que debido a esa razón, el jugador utilizó la cláusula de salida en su contrato que le permite salir libre para buscar un nuevo equipo, el cual podría oficializarse en los próximos días.