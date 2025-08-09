Es tendencia:
Joya chilena que se retiró a los 21 años anuncia su fichaje por club nacional: “Seguros de su talento”

El jugador nacional anunció que colgaba los botines a temprana edad, regresa a las canchas.

Por Andrea Petersen

Alberto Letelier sorprendió a todos cuando hace algunos meses cuando anunció su retiro del fútbol con tan solo 21 años. Sin embargo, ahora vuelve a sorprender al revelar que regresa a las canchas de la mano de un nuevo club.

En marzo de este año Letelier, que militó en O’Higgins y Deportes Santa Cruz, como también representar a la selección chilena en la Sub15,Sub17 y Sub20, y era considerado una de las joyas del fútbol chileno, reveló los motivos detrás de su compleja decisión.

Me despido, pero no porque quiera. Me cortaron las alas y ya me cansé de aguantar las cosas… El fútbol está lleno de manos negras atrás… Hay momentos en que uno no puede seguir por la gente que maneja y las oportunidades que te van cerrando”.

El nuevo equipo de Alberto Letelier

A través de sus redes sociales, el equipo Deportivo Nuevos Campos, elenco de Graneros, anunció la incorporación del jugador al equipo.

“Estamos seguros de que su talento, experiencia y compromiso serán claves para alcanzar nuestros objetivos esta temporada”.

Alberto Letelier arremete contra Alexis y Felicevich

Asimismo, hace algunos días arremetió contra Alexis Sánchez, a quien consideraba su ídolo futbolístico, por publicar una imagen junto a su representante, Fernando Felicevich acusándolo de ser quien detuvo su carrera.

“Mataron el sueño de un niño. Se encargaron de que no encuentre club en ninguna parte”, posteó en una foto de Sánchez junto al agente”.

