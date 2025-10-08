Con una vergonzosa goleada ante México concluyó la aventura de la selección chilena Sub 20 en este Mundial. El equipo de Nicolás Córdova fue humillado por un rotundo 4-1 en Valparaíso, marchándose de manera deshonrosa del torneo en la ronda de octavos de final.

Como era de esperar todas las críticas por el pobre rendimiento del equipo están cayendo contra Córdova, quien en dos años y medio de trabajo fue incapaz de elevar el nivel de sus dirigidos.

Además, son varios los que están cuestionado las decisiones administrativas que tomó. Sin ir más lejos, siendo jefe de las selecciones menores decidió ponerse a él mismo como entrenador de la Sub 20.

Esto fue fuertemente criticado por el periodista Manuel De Tezanos, quien el programa Balong dejó en claro que está todo dado para comenzar a poner en duda la labor de Córdova liderando las divisiones inferiores a nivel de selección.

De Tezanos critica el gran error de Nicolás Córdova

El periodista partió diciendo que “Nicolás Córdova se presentó a la sociedad chilena con su proyecto a largo plazo. Habló de cinco años y de su metodología, pero entre medio de esto a Chile lo traicionan con el Mundial 2030 y de consuelo le dan este Mundial Sub 20”.

“Ahí inmediatamente todo el plan de Córdova comienza a desarticularse, porque agarra la Sub 20, la Sub 23 y es el jefe de todos. Este fue un proceso forzado y Córdova solito se puso en el ojo del huracán”, agregó.

Nicolás Córdova está en el centro de las críticas tras el bajísimo rendimiento de la selección chilena Sub 20 en el mundial.

En ese sentido, De Tezanos sostuvo que “y ojo, que entre medio tomó de mantera interina la adulta y aceptó una preparación deficiente para este mundial, sin amistoso competitivos y con solo el Sudamericano Sub 20 como referencia”.

“Hoy Nicolás Córdova está con justa razón, desde mi punto de vista, totalmente cuestionado como el jefe de este proyecto. Pidió ser evaluado en cinco años y él mismo se saltó su propio criterio poniéndose a dirigir. En dos años y medio no mostró nada, el equipo jugó pésimo todos los partidos”, concluyó.

Los números de Córdova en la Sub 20

Sumando el Sudamericano, Mundial y Amistosos el DT de 46 años dirigió un total de 18 partidos. En ellos registró apenas seis triunfos, tuvo un empate y recibió 11 derrotas. Tuvo 22 goles a favor y 33 en contra.