El tiempo le da la razón: la joya de Pellegrini anota golazo para España en Mundial Sub 20

Pablo García, jugador del Betis, entregó una de las mejores anotaciones del torneo juvenil que se juega en Chile.

Por César Vásquez

Pablo García anotó en el Estadio Nacional.
Manuel Pellegrini dejó que uno de sus regalones asista a la Copa del Mundo Sub 20 de Chile y este en agradecimiento anotó uno de los mejores tantos del torneo para darle el empate a España.

En la previa a la cita planetaria mucho debate se armó respecto a los clubes que prestaron a sus jugadores y a los que simplemente les negaron la oportunidad. El Ingeniero tuvo una fuerte postura al facilitar a Pablo García, una de sus perlas en el Betis.

El golazo de la joya de Pellegrini

En Chile hubo bastante controversia porque el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli no quiso ceder a Iván Román. Sin embargo, desde España Manuel Pellegrini y Real Betis tomaron una posición completamente distinta por Pablo García.

Creo que le hará mejor jugar ese Mundial en Chile que perderse tres o cuatro partidos acá. Quizá jugaba algunos minutos, un partido completo, no se sabía. Pero creo que la experiencia de un Mundial le va a servir muchísimo para seguir progresando en su carrera“, indicó Pellegrini.

El ejemplar gesto japonés que le dio tremenda lección a todo Chile en el Mundial Sub-20

Pues bien, con Pablo García como figura, España Sub 20 logró un muy trabajado empate ante México en el Estadio Nacional por la segunda fecha de la Copa del Mundo juvenil. El joven jugador de Real Betis pagó la oportunidad que le dio el Ingeniero con un espectacular tanto.

Cuando perdían por la mínima y tras una buena combinación individual, García sacó un zurdazo inatajable para el meta mexicano y la colgó al ángulo del arco sur del recinto de Ñuñoa. Una anotación que hizo levantar a todo el Estadio Nacional.

España y México terminaron igualados 2-2 en el Grupo C y se mantienen con vida para ir por la clasificación a octavos de final del torneo. Desde Sevilla, Manuel Pellegrini sonríe viendo como Pablo García suma importante experiencia en el Mundial Sub 20.

