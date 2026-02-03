Pocos chilenos gozan de un momento tan bueno en el extranjero como Gonzalo Tapia. El delantero del Sao Paulo ha sabido sorprender en Brasil, pese a llegar de una mala campaña en Argentina.

De hecho, el fin de semana volvió a anotar un gol. Esta vez, el ex Universidad Católica le marcó al Santos y encaminó el triunfo por 2-0 de Los Brancos, en el Torneo Paulista.

Con esta nueva anotación, Gonzalo Tapia consiguió anotarle a tres grandes equipos de Brasil. Además del Santos, el ex UC le ha convertido al Palmeiras y al Corinthians. Además, lo ha hecho con apenas cuatro titularidades.

Dato no relato

Es increíble que hace menos de un año, Gonzalo Tapia estaba siendo vapuleado en River Plate. El delantero no se adaptaba al equipo millonario y casi no aparecía en los partidos.

Su cambio al Sao Paulo era visto, por ende, con suspicacia. Pero, tras anotarle al Corinthians, al Palmeiras y al Santos, Gonzalo Tapia consiguió el récord de ser el segundo jugador que con menos partido logra esta proeza en el club.

Tapia ha dado resultados en Brasil | Getty Images

No es un dato cualquiera. Gonzalo Tapia supera, con esto, a futbolistas míticos, de la talla de Kaká, Lucas Moura, Rai, Luis Fabiano, Rogerio Ceni y Cafú. Vaya logro del chileno.

