“Rata inmunda”: Diego Sánchez denuncia grave robo a plantel femenino de Coquimbo Unido

Diego Sánchez sorprendió con una fuerte denuncia en sus redes sociales. El “Mono” publicó un extenso video con el robo que sufrió el plantel femenino de Coquimbo Unido.

El hecho se registró el pasado 3 de enero en la playa la Herradura mientras se realiza la pretemporada para lo que será el campeonato local. En el video que subió el referente de Coquimbo, se aprecia como un sujeto sustrae las mochilas y luego escapa en un vehículo.

“Esta rata inmunda ladrón de mierda, le robó las mochilas a jugadoras del plantel femenino de Coquimbo mientras entrenaban”, acusó el golero en sus historias de Instagram. Lo que generó indignación por lo ocurrido con las futbolistas del elenco aurinegro.

Ante este lamentable hecho, se solicitó cualquier tipo de información para lograr dar con los delincuentes y recuperar las pertenencias de las afectadas.

¿Cuándo juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido sufrió una dura derrota en el comienzo de la Liga de Primera ante Universidad de Concepción. Lo que marcó el fin del extenso récord de invicto que había acumulado el elenco aurinegro.

Por lo mismo, este sábado 7 de febrero buscará dar vuelta la página ante Palestino. El elenco de Hernán Caputto recibe a los árabes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a las 12:00 horas. Cabe consignar que tras ello, la próxima fecha será el clásico ante La Serena.