Terminaron los días de incertidumbre para Damián Pizarro, porque fue presentado como jugador de Racing para la temporada 2026. El delantero que fue rechazado por Colo Colo vuelve a Sudamérica.

“¡Pizarro es de Racing! El delantero chileno de 20 años llega a préstamo desde Udinese, por un año y sin cargo. ¡Bienvenido al Primer Grande!“, fueron las palabras de bienvenida de la Academia.

Será un gran desafío para el atacante nacional, quien tuvo nula participación en Udinese y Le Havre en los dos últimos años. La idea es volver a la competencia lo antes posible en su misión de relanzar su carrera.

Sin embargo, el debut deberá esperar. Damián Pizarro quedó fuera del partido que disputará Racing este miércoles 28 de enero contra Rosario Central, válido por la segunda fecha del Torneo de Apertura argentino.

Cuándo puede debutar Damián Pizarro en Racing

Ya bajo las instrucciones de Gustavo Costas, Damián Pizarro debe esperar un poco más para ser considerado para la competencia. Podría aparecer en el siguiente partido de Racing, que enfrentará a Tigre el próximo lunes 2 de febrero.

Cabe recordar que han pasado casi cuatro meses desde que el delantero sumó minutos en cancha. El último partido que jugó el atacante fue el 5 de octubre de 2025, cuando disputó unos 13 minutos en el duelo entre Le Havre y Stade Rennes en Francia.