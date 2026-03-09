¿Era para roja? La jugada de Marcelo Díaz que provocó la furia en Universidad de Chile

Universidad de Chile sumó un nuevo empate ante Universidad de Concepción en la Liga de Primera. El elenco dirigido por Francisco Meneghini rescató un punto en el Estadio Nacional con la anotación de Eduardo Vargas. “Turboman” fue el encargado en sacar la cara por los referentes azules.

Sin embargo, la presentación del Romántico Viajero no estuvo ajena a polémicas. Primero por la lesión de Charles Aránguiz a los 26 minutos del primer tiempo. Pero lo peor vino en los descuentos cuando Marcelo Díaz recibió la roja directa en el minuto 95. Lo que es el tercer jugador que es expulsado en el inicio de la campaña 2026.

Ahora la jugada se registró sobre el cierre del partido cuando “Carepato”, que ingresó en el complemento por Nico Ramírez, buscaba el agónico gol del triunfo ante el “Campanil”. Objetivo que se luchó hasta los últimos minutos pero sin éxito para el elenco de Paqui.

Marcelo Díaz sufrió nueva expulsión en Universidad de Chile

La polémica roja a Marcelo Díaz

El tema es que el empate dejó más de un damnificado en Universidad de Chile ya que Marcelo Díaz vio la roja en los descuentos en el Estadio Nacional. Todo comenzó con una arremetida del central Leonel González que quitó la pelota para los forasteros en el medio campo.

Pero el zaguero no controló su impulso, y provocó falta sobre Fabián Hormazábal. Jugada que molestó a Marcelo Díaz, por la tardanza en reiniciar el juego desde la visita. Por lo que de inmediato fue a encarar al central del “Campanil”.

Pero tras quitarle el balón, Díaz le dio un golpe en la espalda a su rival. Lo que apreció de frente José Cabero por lo que hizo inevitable la roja directa para el Bicampeón de América. Decisión que desató los reclamos de la parcialidad azul por el cometido del juez central.

Para peor, Marcelo Díaz ahora arriesga al menos dos fechas por la Liga de Primera. Por lo que podría perderse los duelos ante Coquimbo Unido y La Serena.