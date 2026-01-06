Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Oficial: Cobresal confirma el fichaje de un multicampeón del fútbol chileno

El cuadro nortino busca reforzar el plantel de cara a la dura temporada 2026, donde jugará la Copa Sudamericana.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Cobresal se refuerza en el mercado de fichajes.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTCobresal se refuerza en el mercado de fichajes.

Uno de los equipos que tendrá competencia internacional en 2026 es Cobresal, porque se medirá ante Audax Italiano por la Copa Sudamericana, por lo que se refuerza para la temporada que se aproxima.

El cuadro minero ya oficializó las llegadas de Antonio Castillo (Huachipato), Bryan Carvallo (Unión Española), Esteban Valencia (Ñublense) y Agustín Nadruz (Unión Española) y ya tiene un fichaje más.

El equipo que dirige el histórico Gustavo Huerta confirmó este martes el arribo del defensor Juan Fuentes, quien jugó la última temporada con la camiseta de Deportes La Serena.

¡El fichaje del año! Avisan que Ricardo Centurión está “en carpeta” para arribar a club del fútbol chileno

ver también

¡El fichaje del año! Avisan que Ricardo Centurión está “en carpeta” para arribar a club del fútbol chileno

Juan Fuentes ficha en Cobresal

Juan Fuentes llega a El Salvador para imponer su experiencia y mostrar su palmarés, gracias a los seis títulos que suma en el fútbol chileno tras sus pasos por O’Higgins (2) y Universidad Católica (4).

Cobresal le dio la bienvenida al jugador que también pasó por Estudiantes de La Plata y que suma su cuarta camiseta en su trayectoria.

Juan Fuentes ficha en Cobresal.

Juan Fuentes ficha en Cobresal.

Publicidad

“¡Jerarquía y solidez para la legión minera! Le damos la bienvenida al defensor chileno Juan Fuentes , quien se suma al campamento minero para la temporada 2026”, indicó Cobresal.

Cobresal piensa en la serie de Copa Sudamericana ante Audax Italiano, la que se jugará el 3 de marzo a las 21:30 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

¡El Tomate Mecánico no para! Figura argentina será el nuevo jugador de Limache

ver también

¡El Tomate Mecánico no para! Figura argentina será el nuevo jugador de Limache

Lee también
El ex U Católica que estaría listo para llegar a Cobresal
Mercado de fichajes 2026

El ex U Católica que estaría listo para llegar a Cobresal

Sufre jugador tras duelo en La Serena: Grave lesión y meses sin jugar
Chile

Sufre jugador tras duelo en La Serena: Grave lesión y meses sin jugar

O'Higgins también dice adiós: ¡Buonanotte y dos más con un pie fuera!
Campeonato Nacional

O'Higgins también dice adiós: ¡Buonanotte y dos más con un pie fuera!

¿Golpe a la U? La verdad de la arremetida de Colo Colo por Lucero
Colo Colo

¿Golpe a la U? La verdad de la arremetida de Colo Colo por Lucero

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo