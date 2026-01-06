Uno de los equipos que tendrá competencia internacional en 2026 es Cobresal, porque se medirá ante Audax Italiano por la Copa Sudamericana, por lo que se refuerza para la temporada que se aproxima.

El cuadro minero ya oficializó las llegadas de Antonio Castillo (Huachipato), Bryan Carvallo (Unión Española), Esteban Valencia (Ñublense) y Agustín Nadruz (Unión Española) y ya tiene un fichaje más.

El equipo que dirige el histórico Gustavo Huerta confirmó este martes el arribo del defensor Juan Fuentes, quien jugó la última temporada con la camiseta de Deportes La Serena.

Juan Fuentes ficha en Cobresal

Juan Fuentes llega a El Salvador para imponer su experiencia y mostrar su palmarés, gracias a los seis títulos que suma en el fútbol chileno tras sus pasos por O’Higgins (2) y Universidad Católica (4).

Cobresal le dio la bienvenida al jugador que también pasó por Estudiantes de La Plata y que suma su cuarta camiseta en su trayectoria.

“¡Jerarquía y solidez para la legión minera! Le damos la bienvenida al defensor chileno Juan Fuentes , quien se suma al campamento minero para la temporada 2026”, indicó Cobresal.

Cobresal piensa en la serie de Copa Sudamericana ante Audax Italiano, la que se jugará el 3 de marzo a las 21:30 horas en el estadio Zorros del Desierto de Calama.