Erick Pulgar va por el récord chileno: esto paga que gane la Libertadores con Flamengo

El mediocampista chileno del Flamengo jugará la gran final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Estas son las cuotas.

Después de un año intenso, la Copa Libertadores 2025 llega a su capítulo final con un choque prometedor entre Palmeiras y Flamengo, programado para este sábado 29 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental de Lima.

El Verdão avanzó dejando atrás a Universitario, River Plate y Liga de Quito, mientras que el Mengão, con Erick Pulgar como una de sus piezas clave del mediocampo, superó a Internacional, Estudiantes de La Plata y Racing Club para instalarse en la definición.

Pulgar intentará repetir el título obtenido en 2022 y así consolidarse como el segundo chileno en levantar dos veces la Libertadores, un registro que hoy solo posee Benjamín Kuscevic. Con ese contexto, repasamos la lista de chilenos campeones del torneo y las apuestas en la final de la Copa Libertadores, en Flamengo vs Palmeiras.

Erick Pulgar y los chilenos que ganaron la Copa Libertadores

Al menos hasta el próximo año, un selecto grupo de 27 futbolistas chilenos podrá presumir haber levantado la Copa Libertadores en algún momento de sus carreras. Solo uno de ellos lo logró por partida doble.

La mayoría corresponde al histórico plantel de Colo Colo campeón de 1991, elenco que aportó quince nombres a esta lista: Rubén Espinoza, Lizardo Garrido, Javier Margas, Eduardo Vilches, Miguel Ramírez, Raúl Ormeño, Jaime Pizarro, Luis Pérez, Marcelo Ramírez, Juan Carlos Peralta, Gabriel Mendoza, Patricio Yáñez, Rubén Martínez, Leonel Herrera y Sergio Salgado.

A ellos se suman Raúl Castro, Alfredo Oteiza, Aníbal Valdivia, Milton Flores y José Letelier, quienes integraron la lista de buena fe sin disputar minutos en el certamen. Completan ese grupo José Daniel Morón y Marcelo Barticciotto, ambos nacionalizados chilenos.

Con el paso de los años, otros cinco jugadores conquistaron la Libertadores defendiendo clubes extranjeros: Ignacio Prieto (Nacional de Uruguay, 1971), Benjamín Kuscevic (Palmeiras, 2020 y 2021), además de Arturo Vidal, Erick Pulgar y Mauricio Isla, quienes la obtuvieron con Flamengo en 2022.

Precisamente, el mediocampista chileno del Mengão busca ahora sumar su segundo título continental para igualar el registro del zaguero Kuscevic. Y según las casas de apuestas, su equipo vuelve a perfilarse como el gran favorito para quedarse con la gloria.

La racha de amarillas de Pulgar antes de la final de la Libertadores

Según las apuestas, Erick Pulgar aparece como el jugador con mayores probabilidades de ser amonestado, con una cuota de 1.66. El mediocampista ya registró dos tarjetas amarillas en la Copa Libertadores 2025, pero lo más llamativo es su tendencia reciente en el Brasileirão.

Pulgar encadenó una seguidilla particular: fue amonestado ante Sao Paulo, luego firmó una actuación sólida frente a Santos, donde destacó frenando los ataques de Neymar, y después recibió dos amarillas consecutivas contra Sport Recife y Fluminense. Con esas infracciones llegó a cinco tarjetas en el torneo, lo que le costó perderse el duelo frente a Bragantino.

Tras cumplir la suspensión, regresó ante Atlético Mineiro y nuevamente vio la amarilla. En total, suma cuatro tarjetas en sus últimas cinco titularidades, una tendencia que respalda su favoritismo en el mercado de amonestaciones.

