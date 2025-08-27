Eduardo Lobos, el ex arquero de Colo Colo y hoy entrenador, se refirió a la polémica salida de Brayan Cortés en el arco del Cacique. El meta bajó su rendimiento, perdió el puesto con Jorge Almirón en la banca y terminó partiendo a Peñarol de Uruguay.

Lobos dejó claro que deportivamente no se puede cuestionar la decisión de Cortés, pero también fue tajante en que Colo Colo es más grande que Peñarol.

“Brayan es un tipo que estimo mucho, desde el primer día que llegó desde Iquique que lo he respaldado en todo. Si está bien o no que se haya ido, yo siempre he dicho que Colo Colo es más grande que Peñarol. No sé si el fútbol uruguayo es más potente que el chileno hoy“, dijo Lobos al programa Te Quiero Ver de TNT Sports.

Incuestionable: Brayan Cortés quería jugar

Agregó que “también hay una necesidad de decir: perdí la confianza del técnico, no estoy jugando, no veo solución ni jugar el tiempo y lo necesito porque soy el arquero de la selección chilena“.

“Quizás tomó una decisión más por lo deportivo y Uruguay le da una vitrina distinta, quizás es un salto para ir a Europa. Ojalá sea así”, complementó.

El ex meta añadió que “si fue una buena decisión o no, el tiempo lo dirá. Club por club no estuvo bien, pero por lo deportivo, si no estaba jugando, está bien, porque es lo que quiere y lo que él creía mejor en ese momento. No es cuestionable, y la gente no lo estaba ayudando ni respaldando mucho. Es un alivio para su cabeza estar más tranquilo en Uruguay”.

Por último, Lobos sentenció que “sí, indudablemente Brayan debe ser el arquero de la selección. No veo otro hoy que esté en condiciones de hacerlo. Está Vicente Bernedo, Vicente Reyes, (Tomás) Ahumada de Audax, pero no tiene la madurez todavía para el proceso de la selección”.