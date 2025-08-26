Colo Colo busca renovarse tras el caótico Centenario, eliminado de Copa Libertadores tempranamente, con Jorge Almirón despedido y lejos de la lucha por el título en la Liga de Primera.

Ahí aparecieron declaraciones de recordado ex arquero del equipo, quien según supo RedGol está cerca de retornar al equipo para trabajar en divisiones inferiores bajo el alero de Héctor Tapia.

Se trata de Eduardo Lobos, canterano e icónico portero recordado por ser campeón en la quiebra el 2002, pese a que su último ciclo no fue de los mejores previo a su retiro de la actividad.

Pasó de hincha de U Católica a Colo Colo

Eduardo Lobos confesó en el programa Te Quiero Ver, de TNT Sports, que en sus inicios seguía a U Católica y posteriormente se volvió un hincha apasionado de Colo Colo.

Eduardo Lobos en Colo Colo /Photosport

“A mí me simpatizaba Católica en algún momento de pequeño y esto tiene que ver porque estaba en una academia de Curicó y tenía convenio ahí con la UC, me fui a probar y me gustaba”, partió diciendo.

Pese a eso, el recordado ex meta albo explicó sus polémicos dichos diciendo que “cuando me fui a Colo Colo con 12 años, te empieza a transmitir toda la gente que está adentro lo que es el club. Uno inmediatamente empieza a adquirir el sentimiento, hincha y pasión”.

Colo Colo campeón en la quiebra.

“Viví el momento más triste en la quiebra y te hace mucho más hincha, nos jugamos una opción de salvar al club deportivamente. Eso uno se los transmite a los hijos, el mío está en la Sub 11, del 94 en adelante soy hincha total del club”, cerró.

