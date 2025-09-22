Comenzó la cuenta regresiva para la revancha por Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Alianza Lima. El encuentro de ida terminó 0-0 en el Estadio Matute, por lo que ahora se viene la vuelva en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Partido que será clave para los íntimos ya que tienen la responsabilidad de anotar. Pero el elenco de Néstor Gorosito confía en una de sus piezas claves como Paolo Guerrero, quien podría ser la gran sorpresa en la formación de este jueves.

El delantero de 41 años se perdió el primer partido de la serie por una sobrecarga muscular. Por lo que ni concentró para el duelo del 18 de septiembre.

Sin embargo, pasaron los días y la condición física del “Depredador” mejoró y todo indica que estará en la revancha. “Yo estoy trabajando muy fuerte, yo quiero estar este jueves”, recalcó este lunes el delantero que quiere decir presente ante la U.

Inclusive advirtió al Romántico Viajero y aseguró que no vendrán de paseo a Chile. “Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas, y como tal, el grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú. Queremos seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana“, aseguró el delantero que tiene 308 goles oficiales.

¿Quién transmite U de Chile vs Alianza Lima?

El duelo de revancha por Copa Sudamericana será este jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El encuentro está programado para las 21:30 horas.

En está ocasión el partido será transmitido por Sports, mientras que vía streaming estará disponible por DGO. La llave está 0-0 y de mantenerse la igualdad al final de los 90 minutos, se define en penales.