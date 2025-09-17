¿Llega a la revancha? Alianza Lima pierde a delantero estrella para primera batalla contra la U

Alianza Lima sufre una importante baja a horas de disputar el primer partido por cuartos de final ante Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Lo que implica mover el esquema y quedar sin uno de sus máximos referentes en ataque.

Este miércoles se reportó el último entrenamiento de los íntimos de cara al duelo de este jueves en el Estadio Matute. Néstor Gorosito trabajó con el equipo estelar y realizó movimientos de balón parado.

ver también Formación de U de Chile para la ida contra Alianza Lima: la decisión hípica de Gustavo Álvarez

Sin embargo, está práctica terminó de la peor forma ya que pierde a uno de los experimentados para la primera batalla. Así reportó el periodista José Varela, que hasta reveló que ni se sumó a la concentración para el encuentro del jueves.

“Paolo Guerrero, según información preliminar, tendría una sobrecarga muscular”, indicó en su cuenta de X. “En la mañana no se le observó salir con la delegación a Matute, pero sí entrenó, aunque se retiró del estadio sin la ropa del club. No estará en el Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana”, complementó.

¿Cuántos goles pierde Alianza Lima sin Paolo Guerrero?

El delantero de 41 años, Paolo Guerrero, quedó descartado para el duelo de ida frente a Universidad de Chile. El futbolista ha sido pieza clave en la campaña de Pipo Gorosito.

ver también Arriesga sanción: Filtran polémico recibimiento que prepara de Alianza Lima contra la U

El “Depredador” en total acumula 308 goles oficiales entre clubes y la selección Perú. Además de 75 asistencias en su carrera que cuenta por pasos por Alemania y Brasil.

Publicidad

Publicidad

Ahora por Alianza Lima, Guerrero suma 33 partidos, con 14 goles y 3 asistencias. Por lo que el adiestrador argentino deberá buscar alternativas y en su lugar asumirá Hernán Barcos, también de 41 años.