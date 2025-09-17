Arriesga sanción: Filtran polémico recibimiento que prepara de Alianza Lima contra la U

Comenzó la cuenta regresiva para el partido de ida por Copa Sudamericana. Alianza Lima recibe a Universidad de Chile en el Estadio Matute este jueves 18 de septiembre.

Gustavo Álvarez y Pipo Gorosito preparan su mejor gente para un duelo que ha desatado polémica por lo ocurrido en los octavos de final entre los azules e Independiente. A tal punto que los “íntimos” exigieron la descalificación del Romántico Viajero por los hechos de violencia.

Hecho que fue desestimado por Conmebol, y ahora la U disputará en cancha su paso a la semifinal del torneo. Sin embargo, esto no cayó nada de bien entre los hinchas peruanos.

El polémico lienzo que prepara Alianza Lima

Así quedó en evidencia en redes sociales donde se filtró un polémico lienzo que prepara la parcialidad de Alianza Lima contra Universidad de Chile.

La captura que se expandió por la web tiene directa relación con lo ocurrido el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América. Lo que terminó con la barbarie sufrida por los hinchas de la U a manos de los delincuentes de Independiente. A tal punto que ya hay un primer detenido en Argentina.

“Sudamerica te vio correr”, reza la repudiable bandera y que será mostrada este jueves. Aunque dicha bandera puede traer problemas de palabras mayores para el cuadro peruano.

Al fomentar la violencia, Conmebol puede actuar de oficio y sancionar directamente al estadio Matute. Lo que ya ocurrido en ocasiones anteriores por la máxima autoridad y que podría afectar los próximos partidos del elenco peruano. A esto también está la chance de una multa económica.