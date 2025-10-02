Es tendencia:
Copa Sudamericana

“Estamos cabizbajos”: Paolo Guerrero llora eliminación de Sudamericana a manos de la U

A exactamente una semana de la caída en Coquimbo, el histórico goleador peruano reveló cómo se siente el plantel y la hinchada tras la derrota.

Por Alfonso Zúñiga

Paolo Guerrero sigue sin creer que la U eliminó a Alianza Lima en Copa Sudamericana.
Con tragedia. Exactamente se cumple una semana desde que Alianza Lima fue eliminada de Copa Sudamericana a manos de Universidad de Chile, y en el cuadro peruano todavía no pueden creer que aquella situación sucediera.

Prueba de ello fueron los dichos del veterano delantero Paolo Guerrero, quien tras el triunfo de su equipo ante Atlético Grau, por la Liga 1 de ese país, reveló el sentir de sus compañeros y los hinchas luego de la dramática caída.

Tras acusación de Gorosito: Alianza Lima protagoniza grave incidente con médico chileno

El llanto de Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima

En palabras del futbolista de 41 años, “hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos querían seguir adelante en la Copa (Sudamericana). A los hinchas también les afectó, pero poco a poco debemos olvidarnos de ello”.

Para colmo, y como consecuencia de la campaña internacional, Alianza Lima está lejos de la pelea por el título de la Liga 1, donde el líder es Universitario de Rodrigo Ureña y Miguel Vargas con 27 puntos. Ante este panorama, Guerrero pide enfocarse en su nuevo objetivo.

“Ahora tenemos que concentrarnos totalmente en el campeonato local que faltan seis fechas y tenemos que ganar para poder sumar la mayor cantidad de puntos posible“, finalizó el atacante a los medios de comunicación peruanos.

Los números del “9” durante 2025

Entre los torneos locales e internacionales que disputaron en el presente año, Paolo Guerrero disputó con Alianza Lima un total de 1.689 minutos en cancha, donde registra 11 goles y una asistencia, además de siete tarjetas amarillas y una roja.

¿Cuándo vuelven a jugar los “Íntimos”?

Por la fecha 13 del Torneo de Clausura 2025 en Perú, el cuadro albizazul visitará a Alianza Universidad en el Estadio Municipal “Heraclio Tapia León” de Huánuco, este domingo 5 de octubre desde las 14:00 horas (de Chile).

