De todo, menos tranquila fue la serie que disputaron Alianza Lima y Universidad de Chile por los cuartos de final en Copa Sudamericana, que finalizó con la clasificación de los azules y el masivo e intenso reclamo del conjunto incaico.

Por si fuera poco, su entrenador Néstor Gorosito acusó públicamente que un funcionario del club nacional se burló de su eliminación, lo que derivó en sus desubicados dichos en referencia la barbarie que ocurrió en Avellaneda hace dos meses.

El problema es que según dio a conocer Radio ADN, no todo fue como “Pipo” dijo en conferencia, pues Alianza Lima arriesga a sufrir un castigo por parte de la Conmebol a raíz de un grave incidente en el duelo con la U, y que involucró a un funcionario chileno del organismo.

El grave incidente que provoca Alianza Lima tras caer ante la U

Quien describe el hecho fue la periodista Rocío Ayala, quien contó en “Los Tenores” que aquello fue “el principio de por qué se calienta todo“, apuntando a que “hubo una agresión antes de las conferencias de prensa al doctor Jorge Cheyre“, ex médico de Colo Colo y que hoy trabaja para Conmebol en control doping.

“Algunos dicen que fueron empujones, lo que sí es que lo trataron mal“, complementa la reportera sobre el hecho que ocurrió tras el pitazo final en Coquimbo, donde añade que “la agresión fue verbal, pero hay quienes nos dicen que hubo empujones“.

“Es ahí donde algunos ven el maltrato hacia el doctor Cheyre y saltan para apaciguar los ánimos, los jugadores de Alianza Lima estaban muy ‘calientes’ y ahí es donde se marca este revuelo“, puntualiza Ayala sobre el incidente que según el medio estará en el informe del comisario de este encuentro.

Alianza Lima provocó incidentes tras caer ante la U (Photosport)

¿Se expone a castigos el cuadro peruano?

No fue lo único, la periodista puntualiza que el incidente con el doctor Cheyre ocurrió en el segundo tiempo del encuentro, cuando quiso revisar si el futbolista Eryc Castillo de Alianza Lima estaba en condiciones de entrar, a raíz del protocolo de conmoción de la Conmebol.

“Es ahí cuando comienzan a empujar al doctor y lo sacan de ese lugar; posterior al encuentro, vuelven hacia él para insultarlo”, indica Ayala, por un hecho que pasará a la Unidad Disciplinaria para saber si habrá sanciones, que en caso positivo, sólo serán económicas.

