En un ambiente lamentable que se vivió en el Estadio Santa Laura, y muy lejos de estar a la altura de un Superclásico, se pudo disputar la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo, algo que provoca una sonrisa en Pablo Milad.

No es para menos. El presidente de la ANFP sentía una fuerte carga en sus espaldas por la incapacidad de la corporación para organizar este encuentro, que finalmente se hizo nueve meses después de la fecha original.

Por todo lo anterior, llama poderosamente la atención el peculiar balance que realizó Milad de la Supercopa, donde no sólo justifica las discriminatorias medidas que se tomaron, sino que además “culpa” a los hinchas por provocar esto.

Peculiar balance de Pablo Milad de la Supercopa

“Las medidas que se tomaron fueron para preservar el fútbol, para que la gente pueda ver de sus hogares si no pudo venir al estadio porque no cumplía los requisitos de venta. Lo más importante es que se realizó este partido“, expresó el dirigente curicano.

A juicio de Milad, pese a las restricciones en Supercopa, “gana el fútbol cuando se realiza un partido. Fue muy difícil organizar este partido. Cuando se enfrentan dos equipos que son tradicionales y son los más famosos del país pasan este tipo de cosas, pero siempre por la prevención, que es lo más importante“.

Presidente de la ANFP revela cuál es “su legado”

Ante las múltiples críticas a su mandato en el fútbol chileno, a la hora de recalcar cuál será “el legado” que tanto habla Milad, afirma que “es el registro de hinchas que está controlando a cada persona que entra con reconocimiento facial, esos son legados. Pero un partido que va a haber un poco menos de gente no es un legado”.

Para cerrar su intervención sobre la Supercopa, el presidente de la ANFP culpó a los hinchas de las medidas que se tomaron. “Hay que normalizar que la gente se autocontrole, es normalizar que la gente se comporte en los estadios, eso es normalizar”, finalizó.