U de Chile se quedó con la Supercopa de Chile al vencer, de forma clara y contundente, a Colo Colo por 3-0 en el estadio Santa Laura, ante cerca de 1.500 personas.

Sin embargo, los azules ya dan vuelta rápido la página, porque en el horizonte aparece otro desafío importante y que justo va a calzar cuando el 99,9% de nuestro país esté entre fondas, ramadas, empanadas y terremotos.

Y es que el próximo 18 de septiembre, el cuadro de Gustavo Álvarez visita en Perú a Alianza Lima, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Pero el buen cometido en el Superclásico sigue dando que hablar.

Toby Vega quedó maravillado con un jugador de U de Chile

Ya con la adrenalina a flor de piel tras la victoria de U de Chile ante Colo Colo por la Supercopa, llega el momento del análisis y uno que no quiso quedar fuera de la misma es Marcelo Toby Vega.

En su comentario, el exjugador de la selección chilena resaltó el triunfo azul, pero quedó maravillado en especial manera por un nombre en particular, por su desempeño en la Supercopa.

“Yo creo que a Lucas Assadi le faltaba tener este partidazo. Creo que ha madurado bastante y soy feliz porque me encanta su juego“, comentó Vega de entrada en TNT Sports.

Lucas Assadi anotó el tercer gol de Universidad de Chile ante Colo Colo por la Supercopa. Foto: Photosport.

“Hizo un partidazo y le faltaba este gol para seguir retomando esta confianza y el trabajo que ha hecho psicológicamente, el mismo equipo ya lo reconoce como el 10”, agregó.

Luego, el exjugador comparó la labor de Assadi en U de Chile con otra figura de la Liga de Primera, siendo categórico en su diagnóstico, que también extiende a la Roja que busca un nuevo DT. “Creo que Assadi junto a Palavecino son los mejores jugadores del Campeonato. Se lo merece por todo lo que ha pasado. Es un jugador muy joven, con mucho futuro y yo creo que de aquí a fin de año lo tienen vendido, pero me parece bien porque recuperamos a un jugador para la Selección Chilena”, sentencia.

Finalmente, el comentarista de la cadena deportiva resume su admiración por el buen presente que vive Assadi en la U. “Es el jugador que todos queríamos ver en estos partidos. Lucas Assadi es el jugador del campeonato”, cerró.