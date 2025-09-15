Queda muy poco para que Universidad de Chile se enfrente a Alianza Lima en el esperado duelo por los cuartos de final de Copa Sudamericana, y frente a ese escenario, el cuadro peruano pasa por un inesperado momento de incertidumbre.

El equipo que se prepara para enfrentar a los azules sufrió una dura derrota en su liga contra Deportivo Garcilaso, ya que a pesar de comenzar ganando, el partido terminó con una derrota por 3 goles contra 4 en donde esos tantos los recibieron en 20 minutos.

Pero a esta compleja derrota se suma una inesperada salida que puede azotar al equipo y su ánimo, puesto que una de sus principales figuras podría recibir una oferta irresistible.

Alianza Lima podría perder a una de sus figuras

Néstor Gorosito, exjugador y campeón de la Copa Interamericana con Universidad Católica, asumió la banca del equipo peruano este 2025, y gracias a los resultados que ha conseguido, terminando en el segundo puesto de la Apertura, el DT entró en la mira de la Selección Peruana.

De ser así, el DT que aún no renueva con Alianza Lima, podría dejar el equipo prontamente.

Néstor Gorosito asumió el banco del equipo este año/Getty Images)

Tras quedar eliminados del Mundial 2026, la selección despidió a Óscar Ibáñez y revelaron los nombres que están en carpeta para asumir el próximo proceso.

Según reveló el comunicador Isaac Montoya en sus redes sociales, quienes están en carpeta para asumir la banca son: Ramón Diaz, Hernán Crespo, Fabián Bustos, Gustavo Quinteros, Luis Zubeldía, Juan Carlos Osorio y Néstor Gorosito.

Gorosito como entrenador estuvo al mando de San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Nueva Chicago, Argentinos Juniors, Tigres, Colon, Gimnasia y River Plate, en Argentina. También tuvo una breve etapa por España en donde dirigió a Xerez CD y Almería.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Alianza Lima?

El esperado encuentro por cuartos de final de Copa Sudamericana se jugará el próximo 18 de septiembre a las 21.30 horas (Chile).

