Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

La incertidumbre que golpea a Alianza Lima antes de enfrentar a U de Chile por Sudamericana

El próximo rival de Universidad de Chile atraviesa un inesperado momento antes de enfrentar los cuartos de final.

Por Andrea Petersen

La incertidumbre que afecta a Alianza Lima antes del encuentro con la U.
La incertidumbre que afecta a Alianza Lima antes del encuentro con la U.

Queda muy poco para que Universidad de Chile se enfrente a Alianza Lima en el esperado duelo por los cuartos de final de Copa Sudamericana, y frente a ese escenario, el cuadro peruano pasa por un inesperado momento de incertidumbre.

El equipo que se prepara para enfrentar a los azules sufrió una dura derrota en su liga contra Deportivo Garcilaso, ya que a pesar de comenzar ganando, el partido terminó con una derrota por 3 goles contra 4 en donde esos tantos los recibieron en 20 minutos.

Pero a esta compleja derrota se suma una inesperada salida que puede azotar al equipo y su ánimo, puesto que una de sus principales figuras podría recibir una oferta irresistible.

Alianza Lima podría perder a una de sus figuras

Néstor Gorosito, exjugador y campeón de la Copa Interamericana con Universidad Católica, asumió la banca del equipo peruano este 2025, y gracias a los resultados que ha conseguido, terminando en el segundo puesto de la Apertura, el DT entró en la mira de la Selección Peruana.

U de Chile está avisada: el récord que tiene el árbitro vs Alianza Lima por Copa Sudamericana

ver también

U de Chile está avisada: el récord que tiene el árbitro vs Alianza Lima por Copa Sudamericana

De ser así, el DT que aún no renueva con Alianza Lima, podría dejar el equipo prontamente.

Néstor Gorosito asumió el banco del equipo este año/Getty Images)

Néstor Gorosito asumió el banco del equipo este año/Getty Images)

Tras quedar eliminados del Mundial 2026, la selección despidió a Óscar Ibáñez y revelaron los nombres que están en carpeta para asumir el próximo proceso.

Publicidad

Según reveló el comunicador Isaac Montoya en sus redes sociales, quienes están en carpeta para asumir la banca son: Ramón Diaz, Hernán Crespo, Fabián Bustos, Gustavo Quinteros, Luis Zubeldía, Juan Carlos Osorio y Néstor Gorosito.

Gorosito como entrenador estuvo al mando de San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Nueva Chicago, Argentinos Juniors, Tigres, Colon, Gimnasia y River Plate, en Argentina. También tuvo una breve etapa por España en donde dirigió a Xerez CD y Almería.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Alianza Lima?

El esperado encuentro por cuartos de final de Copa Sudamericana se jugará el próximo 18 de septiembre a las 21.30 horas (Chile).

Publicidad
Lee también
Youtuber argentino grabó la interna de Los de Abajo y la Garra Blanca
Chile

Youtuber argentino grabó la interna de Los de Abajo y la Garra Blanca

El jugador de la U que encandiló a Toby Vega: "Del campeonato"
U de Chile

El jugador de la U que encandiló a Toby Vega: "Del campeonato"

Hijo de Bonvallet se aburre de varios en Colo Colo: burlas para Aquino
Colo Colo

Hijo de Bonvallet se aburre de varios en Colo Colo: burlas para Aquino

Listado gigante: Los jugadores que podrían dejar la UC a fin de año
Universidad Católica

Listado gigante: Los jugadores que podrían dejar la UC a fin de año

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo