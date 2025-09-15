Gustavo Álvarez se mostró tranquilo tras ganarle la Supercopa a Colo Colo, en el estadio Santa Laura. Fiel a su estilo, sostuvo que hay que tener los pies en la tierra.

“Si toca ganar es un festejo mesurado, si perdíamos no se dramatiza”, manifestó y de inmediato empezó a enfocarse en lo que será el duelo ante Alianza Lima, por Copa Sudamericana. “Tenemos un solo objetivo que es ganar, independiente de las emociones del resultado. El jueves debemos jugar bien y ganar”, señaló.

Sin embargo, hay un tema que no le gustó de la logística del viaje y lo hizo público, criticando a la dirigencia que encabeza Michael Clark: que no se haya contratado un chárter para ir a Lima.

“Respecto a la programación (de la Supercopa) no opinaré, no lo hice público y ya no tiene sentido. Debemos recuperarnos, jugaremos el jueves y viajaremos en vuelo comercial, lo cual es un desgaste mayor. Entonces tenemos la cabeza puesta en jugar bien el jueves y ganar”, manifestó por el viaje a Perú que se hará este martes.

Álvarez dejó claro que la U tendrá un desgaste mayor gratuito

El envión anímico de ganar la Supercopa

Gustavo Álvarez señaló que haber vencido a Colo Colo en la Supercopa le da un golpe importante a la moral de su equipo, para enfrentar el desafío internacional en Perú.

“Tiene saldos positivos por donde se lo mire. Siempre jugar bien y ganar un título es motivante. Si bien los días de recuperación son pocos, la exigencia física depende mucho de la fuerza anímica. Y hoy el equipo sale fortalecido, en su justa medida”, explicó”.

Agregó además que es un desafío importante el torneo internacional. “Nosotros teníamos cuatro títulos por disputar este año. Obtuvimos uno, ahora en Sudamericana vamos partido a partido, llave a llave, y no nos vamos a resignar en el campeonato nacional mientras haya opciones matemáticas. Tenemos el mismo enfoque de siempre”, sostuvo.

Finalmente, dijo sobre los lesionados del club que “el informe que tengo de los médicos es que Lucas Di Yorio estaría disponible para la vuelta contra Alianza. Israel (Poblete) debe hacerse un estudio para ver su progresión y Nico Ramírez viene detrás de Israel, está en la etapa final de su rehabilitación”.

