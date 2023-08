Jordhy Thompson ha estado en el ojo del huracán el último tiempo tras la denuncia de violencia de género que su pareja, Camila Sepúlveda, hizo en su contra en abril de este año y las idas y vueltas que han tenido desde entonces. Y hoy el futbolista rompió el silencio.

Desde que se supo de toda la enorme polémica que el atacante de Colo Colo no había emitido ni una palabra públicamente al respecto, y ahora lo hizo. Eso sí, llama la atención que se defina a si mismo como un hombre muy romántico.

Thompson abre su corazón romántico

El delantero de 19 años oriundo de Antofagasta habló en el Estadio Monumental con la periodista Constanza Solar, donde fue sometido al tradicional ping-pong de preguntas. Ahí se refirió al bullado quiebre.

Al ser consultado por su peor momento, Jordhy Thompson no duda y confesó que fue “ahora, el que tuve hace poco“. “Me arrepiento de no haber hecho las cosas bien“, agregó al respecto. Y tras eso abrió su corazón.

Cuando le preguntaron por su canción favorita, Thompson contestó que esta es de “Anuel AA, se llama pensando en ti”. “Es romántica esa, ¿eres romántico?“, le consultó la comunicadora. “Sí, muy“, contestó Jordhy.

Además de eso, Thompson también habló de otros temas. Su gol favorito es “el que le hice ahora a Everton hace poco”. Su ídolo de niño es Alexis Sánchez y el actual Lionel Messi.

Le preguntan cuál es el equipo más grande de Chile, y tampoco duda: “Colo Colo, obvio”, dice mientras se golpea el pecho. Al preguntarle por el mejor jugador en su posición actualmente en Chile, humilde y brevemente responde: “Yo”.

Sobre un futbolista actual que admire, responde que “Alan Saldivia”. ¿El más gracioso de sus compañeros? “El Peluca (Falcón)”. Su triunfo más recordado es “el de ahora con Católica”, y cierra exponiendo que su comida favorita es “la lasaña”.

¿En qué está la denuncia contra Thompson?

El 16 de agosto de 2023, tras un nuevo capítulo de la teleserie que han protagonizado Jordhy Thompson y su pareja Camila Sepúlveda, la Fiscalía decidió reabrir el caso que habían cerrado con una salida alternativa tiempo antes.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras la suspensión de su duelo por la fecha 22 ante Magallanes, Colo Colo volverá a la acción en la fecha 23 del Campeonato Nacional 2023, con el Superclásico. El sábado 2 de septiembre, desde las 15:00 horas, azules y albos chocarán en Santa Laura.