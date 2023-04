Jordhy Thompson volvió a ser citado en Colo Colo para el clásico ante Universidad Católica, y aunque no ingresó lo cierto es que Gustavo Quinteros mostró que tenían esperanzas en que el fútbol lo ayudara a cambiar el rumbo tras protagonizar una vergonzosa agresión a su en ese entonces pareja hace un tiempo. Pues bien, no aprendió nada.

La ahora expareja del jugador, Camila Sepúlveda, volvió a funarlo en redes sociales, y nuevamente está en el ojo del huracán. La joven recurrió a su Instagram para acusar al volante de 18 años formado en Macul de un nuevo hecho de violencia, el que sucedió el sábado después del clásico entre el Cacique y los Cruzados en el Estadio Santa Laura. Peor aún.

"Ya se salió de las manos, no pienso cubrirlo más"

Camila Sepúlveda usó sus redes sociales para hacer una extensa funa de dos partes, en la que relata su desesperación por lo que ha tenido que vivir y acusa que la situación "ya se salió de las manos". "No pienso cubrirlo más", fue otra de sus declaraciones, donde contó que denunció al futbolista por tercera vez.

"Quiero que sepan la clase de persona que es, un maldito maltratador y manipulador", lanzó de entrada la joven, quien tras eso relató que ya hace "mucho tiempo empezaron las agresiones físicas" en una relación que ella misma se encargó de definir como "tóxica".

En su relato detalla que Thompson le prohibía ver a sus amigas, que cometió actos de infidelidad con prostitutas y que hasta se acercó a Colo Colo para exponer que le había destrozado el celular y su iPad en una discusión. Ella cuenta que el club se comprometió a pagarlo, pero todavía no recibe nada por eso.

Sobr elos detalles del nuevo hecho de violencia, Camila apunta que sucedió posterior al empate 0-0 entre Colo Colo y Universidad Católica, este sábado 15 de abril recién pasado, y se desató porque Thompson estaba molesto por los gritos que los hinchas del cuadro rival le lanzaron en el Estadio Santa Laura por el primer caso de maltrato que se supo.

"Decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que yo tenía la culpa de todo...Me pegó otra vez, con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza, me quitó el celular", fue parte de su crudo relato.

Junto con eso, también detalló que Colo Colo ya está al tanto de esta situación y tomó medidas de inmediato. Por eso, este mismo domingo 16 de abril le quitaron el departamento en el que vivía.

Además, la expareja de Thompson también reveló de talles de las conversaciones que mantenía con Thompson por mensajes, donde también había mucha violencia de por medio. "Tres o cuatro veces se escapó de la Casa Alba en la noche para ir a mi casa a hacerme show", complementó.

"Fueron muchas veces las que me golpeó, le he puesto tres denuncias (la tercera la puse hoy), pero le saqué dos porque no quería perjudicarlo. Jordhy siempre que tomaba copete se volvía loco, porque se cura excesivamente y para variar terminaba pegándome. La vez que me recompió el celular yo iba manejando y en un momento me trataba de ahorcar con el cinturón, me tiraba el pelo súper fuerte también", complementó.

"Lo apoyé lo más que pude, pero ya no puedo hacer nada más por él, me tengo que preocupar de mí, de mi hijo y mis estudios. Con el dolor de mi alma hago esto, estoy destrozada pero ya no hay más perdón", concluyó.

Para cerrar todo, la expareja de Jordhy Thompson subió una segunda parte en la que muestra imágenes de los moretones y heridas que le quedaron por los golpes que le propinó el futbolista, además de la grabación de pantalla donde queda en evidencia el maltrato psicológico que ejercía en ella.