La ex polola de Jordhy Thompson publicó un video de desahogo por toda la situación y pidió más empatía, pues "le están hablando a mi mamá y llamando a mis abuelos, no es justo para mí".

"Terminamos y él está en tratamiento": ex polola de Jordhy Thompson acusa hostigamiento y pide empatía

Colo Colo no esperó mucho para tomar medidas en el caso de Jordhy Thompson. Los videos del futbolista en los que se aprecia dándole golpes a su entonces polola fueron una prueba muy contundente y el antofagastino de 18 años fue separado del plantel profesional del Cacique.

Tampoco hubo apoyo público por parte de la plantilla. De hecho, Leonardo Gil se desmarcó totalmente de la situación, aunque sus declaraciones desataron muchísimas críticas. Con el correr de las horas, apareció el testimonio de la ex pareja del jugador que no fue citado por Patricio Ormazábal al Sudamericano Sub 20.

Lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó un video de poco más de un minuto con sus descargos ante las imágenes que dan vueltas. "Voy a hablar súper rápido sobre el tema que está en redes sociales, netamente porque se hacen especulaciones sobre mí", dijo para introducir su desahogo.

"Quiero aclarar que nunca publiqué los videos, no sabía que otras personas los tenían, pensé que sólo los tenía yo. Nunca tuve la intención de mostrarlos ni publicarlos, porque obviamente para mí también es vergonzoso. Decir que con Jordhy ya no estamos juntos, terminamos hoy. él va a estar en tratamiento sicológico", agregó ella.

Ex polola de Jordhy Thompson: "Lo único que pido ahora es empatía"

Por cierto, quedaban más palabras de la mujer agredida por Jordhy Thompson. "No tengo nada más que decir respecto al tema, por favor paren su odio porque me afecta, le están hablando a mi mamá, están llamando a mis abuelos y creo que no es justo para mí", aseguró.

"Es lo único que diré respecto al tema y lo único que pido es más empatía", cerró, para zanjar de su parte todo lo que se ha dicho después de los dos videos difundidos con las agresiones del juvenil colocolino.