Colo Colo debe tomar decisiones tras el preocupante y condenable actuar del juvenil Jordhy Thompson, quien fue captado por las cámaras de seguridad de una disco agrediendo físicamente a una mujer.

Pese al silencio que impera desde el Monumental, ciertos sectores del CSD Colo Colo ya están tomando una postura clara al respecto, siendo en la comisión de Género Rosario Moraga las primeras en alzar la voz tras la viralización del registro.

Fue en su Instagram oficial donde la comisión repudió enérgicamente el caso de violencia en el que está involucrado el juvenil albo y hasta pidió una sanción ejemplificadora: que sea separado del plantel de Gustavo Quinteros.

“Pedimos además que Thompson sea apartado del plantel, estas conductas son impresentables” publicaron.

Mira el comunicado de la Género Rosario Moraga del CSD Colo Colo:

Como comisión de Género Rosario Moraga repudiamos el caso de violencia en el que se ve envuelto a Jordhy Thompson, jugador del primer equipo masculino. Pedimos que se detenga la viralización del vídeo a menos que la mujer que aparece en él decida compartirlo, ya que, su imagen se ve expuesta y menoscabada.

Pedimos además que Thompson sea apartado del plantel, estas conductas son impresentables, pues no van de la mano de la legislación chilena e internacional en torno a la erradicación de la violencia de género, no representa los valores de Arellano y no es el camino que queremos seguir como el equipo de todas y todos.

No vamos a callar y mucho menos soportar que acciones como estas sigan impunes y para que no ocurran es necesario que todos los organismos de Colo-Colo generen espacios de concientización en contra de la violencia machista, su prevención y las acciones a seguir en caso de presentarse. Que estos hechos ocurran en el mes en el que se conmemora a la mujer obrera y su lucha por la igualdad sólo deja en claro que la lucha está más viva que nunca.

El Protocolo de Género que desarrollamos en el Club Social, aplica entre socios y socias, por lo que creemos que se requiere que el MINDEP aborde esta necesidad.

Para erradicar la violencia de género debemos partir por casa.

Comisión de Género Rosario Moraga.

De momento no hay una voz oficial por parte de Colo Colo en torno a la situación de Jordhy Thompson, quien este 2023 se estaba perfilando como una de las buenas figuras formadas en casa en el Monumental.