La capitana y el DT de la selección chilena femenina, además de un/a representante de la prensa nacional, son los escogidos por FIFA para votar de manera oficial en los premios The Best.

¿Por quiénes votaron Christiane Endler, José Letelier y Grace Lazcano en los premios The Best?

The Best

The Best

Este lunes se desarrolló la séptima edición de los premios The Best de la FIFA y, nuevamente, Christiane Endler no se llevó el trofeo a la mejor arquera de la temporada 2022. Por tercera de sus cuatro veces nominada, la chilena quedó segunda por detrás de otra europea, esta vez Mary Earps, campeona de Eurocopa con Inglaterra.

¿Quiénes votaron? FIFA distribuye el porcentaje de manera equitativa entre cuatro entes distintos. Por un lado, los votos abiertos de los fanáticos valen un 25%. Además, la capitana y el o la entrenadora de su selección femenina también tienen votos que valen 25% cada uno. A ellos se suma un representante de la prensa nacional.

En el caso de Chile, votaron a fines de enero Christiane Endler, José Letelier y Grace Lazcano. La única objeción en esos votos era que la capitana, en caso de estar nominada, no podía votar por sí misma, por lo que Tiane debió distribuir sus tres opciones en otras porteras. Sin embargo, los otros dos podían escogerla a ella.

Pero fue estratégica, ya que todo indica que eligió a al menos dos porteras que no la podrían superar en sufragios. La primera fue la estadounidense Alyssa Naeher, y la segunda la alemana Merle Frohms. La tercera, en tanto, fue la ganadora Mary Earps. No le dio votos a Ann-Katrin Berger, por ejemplo.

Además, eligió a dos de sus compañeras en Olympique de Lyon dentro de la terna de mejor jugadora: Ada Hegerberg (1º) y Wendie Renard (3º), mientras que la tercera fue Aitana Bonmatí (2º). Ninguna de ellas fue finalista en el premio The Best.

Revisa los votos de cada uno

Christiane Endler:

Mejor jugadora Mejor arquera Mejor DT 1º Ada Hegerberg (Lyon / Noruega) Alyssa Naeher (Chicago Red Stars / USA) Sarina Wiegman (Inglaterra) 2º Aitana Bonmatí (Barcelona / España) Merle Frohms (Wolfsburg / Alemania) Pia Sundhage (Brasil) 3º Wendie Renard (Lyon / Francia) Mary Earps (Manchester United / Inglaterra) Sonia Bompastor (Lyon)

José Letelier:

Mejor jugadora Mejor arquera Mejor DT 1º Alex Popp (Wolfsburg / Alemania) Christiane Endler (Lyon / Chile) Bev Priestman (Canadá) 2º Vivianne Miedema (Arsenal / Países Bajos) Ann-Katrin Berger (Chelsea / Alemania) Sarina Wiegman (Inglaterra) 3º Alexia Putellas (Barcelona / España) Merle Frohms (Wolfsburg / Alemania) Sonia Bompastor (Lyon)

Grace Lazcano: