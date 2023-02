La premiación de la FIFA no escogió a la capitana de la selección chilena femenina Christiane Endler como la mejor portera del mundo. El trofeo se fue con Mary Earps.

Mary Earps le arrebata a Christiane Endler su segundo premio The Best a la mejor arquera del mundo

The Best

The Best

Christiane Endler no logró convertirse en la mejor portera del planeta. Este lunes, la FIFA escogió a Mary Earps, campeona de la Eurocopa con Inglaterra, como la mejor arquera del mundo luego de entregarle el premio The Best, en desmedro de Tiane quien era una de las tres finalistas.

Al igual que en la edición 2021, la versión 2022 de la ceremonia de premiación de las y los mejores futbolistas del planeta eligió a su mejor guardameta, hombre y mujer. Tiane consiguió su cuarta nominación consecutiva; sin embargo, perdió el premio a manos de la portera del Manchester United.

Endler dijo presente en la ceremonia, que volvió a realizarse de manera presencial luego de dos versiones por vía telemática, junto con su esposa Sofía. El año pasado, la capitana de La Roja recibió su trofeo en su hogar y por videollamada, pero este año visitó París para estar en la gala máxima del fútbol mundial.

En total se han entregado cuatro ediciones del premio a mejor portera en los premios The Best de la FIFA. En todas ellas Tiane Endler ha estado nominada: en 2019 y 2020 quedó segunda, detrás de Sari van Veenendal y Sarah Bouhaddi; en 2021 fue la primera, y dejó segunda a Ann-Katrin Berger.

Finalmente, la edición 2022 dejó a Mary Earps, campeona de la Eurocopa Femenina con la selección de Inglaterra, como la mejor portera del mundo. Endler y Ann Katrin Berger (Alemania / Chelsea) fueron las otras dos nominadas.

El próximo desafío de la capitana de la Roja Femenina serán, precisamente, los cuartos de final de la Women's Champions League frente al Chelsea, durante el mes de marzo. Además, jugará ante Stade de Reims la misma fase de Copa de Francia. En nuestros corazones siempre serás la mejor.