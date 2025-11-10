Colo Colo femenino repitió una jornada triunfal en el Estadio Monumental, de esta manera las albas cerraron la noche con una goleada que instaló directo en semifinales de la Liga Femenina 2025.

Las dirigidas por Tatiele Silveira venció por 5-0, completando así un global de 10-0 con goles de Camila Martins, Mary Valencia, Isidora Olave, Yanara Aedo y Yenny Acuña.

Las albas tienen rival confirmado en Liga Femenina

Con este resultado, mantienen su condición de invictas en el torneo, con 28 triunfos en total y 143 goles convertidos, el elenco albo sigue siendo el más goleador y dominante del campeonato nacional.

Las albas compartirán semifinales con Universidad de Chile, Unión Española y Coquimbo Unido, midiéndose ante el cuadro pirata, que viene de eliminar a Universidad Católica con un marcador global de 5-3.

Vale destacar que la ANFP aún no confirma oficialmente las fechas ni los horarios de los duelos, aunque se proyecta que los duelos de ida se disputen a mediados de la próxima semana, mientras que la vuelta se jugaría tras las elecciones presidenciales.

Por su mejor posición en la tabla, el conjunto de Silveira cerrarán la llave como locales en el Monumental. De esta manera, Colo Colo femenino da un paso más en su camino hacia una nueva final y se reafirma como el gran favorito al título.

