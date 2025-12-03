Colo Colo y Universidad de Chile volverán a verse las caras en la nueva final del Campeonato Femenino de Primera División 2025, repitiendo el duelo decisivo que protagonizaron en 2024.

El primero en asegurar su cupo fue Colo Colo, que derrotó a Coquimbo Unido con un marcador global de 2-0, alcanzando así su cuarta final consecutiva. Más tarde, la U selló su clasificación tras imponerse por 3-0 en el partido de vuelta frente a Unión Española.

Te contamos cuál será la señal que transmitirá el partido entre albas y azules, para quedarse con la final del fútbol femenino.

ANFP confirma el canal que transmite la final de la Liga Femenina

Hace algunos instantes, el organismo confirmó la transmisión a través de las redes sociales del Campeonato Chileno, vía Instagram, donde anunciaron lo siguiente:

“¡Bienvenido @chvdeportes a la fiesta mayor del Fútbol Femenino Chileno! Chilevisión se suma a esta final épica entre albas y azules, que definirá al mejor equipo y campeón de Chile. ¡Podrás vivir toda esta gran definición EN VIVO en Chilevisión!“.

ver también Limache vs. Huachipato: ¿Cuándo es la final de Copa Chile 2025?

¿Cuándo juega Colo Colo vs. U. de Chile? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Cobresal juegan este sábado 6 de diciembre, desde las 18:30 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la final de la Liga Femenina.

Publicidad

Publicidad