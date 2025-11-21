Colo Colo y Coquimbo Unido se enfrentarán en el partido de vuelta por semifinales de la Liga Femenina, duelo clave de las albas que tienen como objetivo de alcanzar el tetracampeonato del fútbol chileno.

Las dirigidas por Tatiel Silveira esperan contar con una gran hinchada este viernes, porque será el último que disputen como locales en el Estadio Monumental este año. Ojo, porque recordemos que si avanzan a la final, deberán enfrentarse a Universidad de Chile o a Unión Española en un estadio neutral determinado por la ANFP.

¿A qué hora juega la Colo Colo vs. Coquimbo y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Coquimbo, juegan hoy viernes 21 de noviembre, desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental David Arellano, por semifinales de la Liga Femenina 2025.

El partido entre colocolinas y piratas será transmitido únicamente de manera online, en vivo y en directo, por streaming a través de la señal online del canal de Colo Colo en Youtube GRATIS.

