Este sábado tendremos una nueva versión del clásico de la cuarta región, donde Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno, se enfrentará a Deportes La Serena, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.
Los piratas han cosechado una temporada histórica, asegurando el título con antelación y con 15 victorias consecutivas. Por su parte, los granates llegan con la misión de sumar al menos un punto para garantizar su continuidad en primera división.
¿Cuándo juega Coquimbo vs. Deportes La Serena? Horario y dónde ver EN VIVO
Coquimbo vs. Deportes La Serena juegan este sábado 22 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.
El partido entre Piratas y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
