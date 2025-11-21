Es tendencia:
Coquimbo vs. La Serena: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el clásico de la cuarta región

Piratas y Granates se enfrentan por la Fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

Por Franccesca Arnechino

Futbol, Deportes La Serena vs Coquimbo Unido.<br /> Fecha 13, Liga primera 2025.<br /> El jugador de Coquimbo Unido Diego Sanchez, centro, disputa el balon con Nicolas Ferreyra de Deportes La Serena durante el partido de primera division realizado en el estadio La Portada de La Serena, Chile.<br /> 31/05/2025<br /> Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport Football, Deportes La Serena vs Coquimbo Unido.<br /> Date 13, First League 2025.<br /> Coquimbo Unido’s player Diego Sanchez, center, disputes the ball with Nicolas Ferreyra from Deportes La Serena during the first division match held at the La Portada stadium in La Serena, Chile.<br /> 31/05/2025<br /> Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport
Este sábado tendremos una nueva versión del clásico de la cuarta región, donde Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno, se enfrentará a Deportes La Serena, por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Los piratas han cosechado una temporada histórica, asegurando el título con antelación y con 15 victorias consecutivas. Por su parte, los granates llegan con la misión de sumar al menos un punto para garantizar su continuidad en primera división.

¿Cuándo juega Coquimbo vs. Deportes La Serena? Horario y dónde ver EN VIVO

Coquimbo vs. Deportes La Serena juegan este sábado 22 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.

El partido entre Piratas y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

