Colo Colo vs. U. de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde VER EN VIVO la final de la Liga Femenina

Albas y Azules se enfrentarán por una nueva final de la Liga Femenina 2025.

Publicado por

Por franccesca arnechino

Azules y albas vuelven a enfrentarse por la gran final del fútbol femenino.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Colo Colo y Universidad de Chile volverán a verse las caras en la nueva final del Campeonato Femenino de Primera División 2025, repitiendo el duelo decisivo que protagonizaron en 2024.

El primero en asegurar su cupo fue Colo Colo, que derrotó a Coquimbo Unido con un marcador global de 2-0, alcanzando así su cuarta final consecutiva. Más tarde, la U selló su clasificación tras imponerse por 3-0 en el partido de vuelta frente a Unión Española.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. U. de Chile? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Cobresal juegan este sábado 6 de diciembre, desde las 18:30 hrs. en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la final de la Liga Femenina.

El partido entre Albas y Azules, será transmitido por televisión, en la señal de Chilevisión y de manera online y por además, el Superclásico Femenino también podrá seguirse en vivo y de manera online, todo a través del sitio web de Chilevisión y la plataforma MiCHV.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

  • CHV (TV digital abierta y gratuita)
    • 11.1 (HD)
  • TV por cable:
    • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
    • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
    • ENTEL: 66 (HD)
    • CLARO: 55 (SD)
    • GTD/TELSUR: 27 (SD)
    • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
    • TU VES: 57 (SD)
    • ZAPPING: 21 (HD)
