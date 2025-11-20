Universidad de Chile ha vivido jornadas complicadas en la interna del club, pero por las polémicas dirigenciales luego de un fallo que condena al presidente Michael Clark.

Fue la Comisión para el Mercado Financiero quienes pusieron graves sanciones para la cabeza de Azul Azul, con una multa personal de 2.500 millones de pesos, además que quedó inhabilitado en el cargo por 5 años.

Si bien Clark ha asegurado que todavía hay recursos para defenderse, por lo que no dejará la presidencia todavía, hay una situación que debe explicar en la mesa directiva, donde no están contentos con lo que ha pasado.

Algo que se puede dar, incluso, esta jornada, donde hay citada una reunión del directorio de Azul Azul, con la situación latente que ha encendido la polémica en la U.

¿Cara a cara por Michael Clark en U de Chile?

Así lo detalla el medio Emisora Bullanguera, quienes confirman que esta jornada hay una reunión de del directorio de Azul Azul, en una movida semana en Universidad de Chile.

“Para la jornada del jueves está programada una reunión de directorio de Azul Azul, donde no se descarta que se ponga sobre la mesa el tema de Michael Clark y su salida de la presidencia“, explican.

Si bien hay otros temas en pizarra para tratar en estas reuniones, obviamente las situación del presidente del club marcará la jornada, aunque no será en una versión cara a cara.

“Dentro de los detalles, se informó que esta reunión será telemática, por lo que no tendrán obligación de ir al CDA, pero está la gran oportunidad de pedir explicaciones o analizar los próximos pasos a seguir con el club”, detallaron.

