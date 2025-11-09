Es tendencia:
Fútbol argentino

Gareca lo citó para las Eliminatorias, Álvarez pidió su fichaje en la U y ahora marca golazo para salvarse del descenso

Ulises Ortegoza se transformó en el héroe de Talleres, ya que con el triunfo ante Platense sale del fondo de la tabla y hasta sueña con clasificar a playoff.

Por Felipe Pavez Farías

Ortegoza salva a Talleres de la B
Ulises Ortegoza se transformó en el héroe de Talleres de Córdoba. El volante argentino nacionalizado chileno marcó el único tanto ante Platense y ahora escapa del descenso en el torneo trasandino.

El volante que debutó en las Eliminatorias con Ricardo Gareca, sacó a relucir su mejor faceta llegando de área a área, y con certero remate clavó el único tanto ante el “Calamar”. Lo que ahora deja a la “T” con 33 puntos en la tabla anual y se escapa de a zona de descenso donde permanecieron gran parte del 2025. 

Nosotros hicimos nuestro trabajo. Tenemos que seguir mejorando y tengo la convicción que una vez sacada la mochila del descenso, vamos a dar pasos agigantados para el equipo que nosotros queremos”, destacó Carlos Tévez, el DT del cuadro de Talleres que además de Ortegoza contó con Matías Catalán entre su filas. 

El desahogo de Ulises Ortegoza 

Con este triunfo Talleres además da el salto en el grupo B y queda séptimo con 20 unidades. Por lo que además se mete en la fase de playoffs del torneo de clausura. 

Lo que marcó el desahogo de Ulises Ortegoza tras los malos resultados que arrastraban en esta campaña. Si hasta se realizó una limpieza de energías en el Estadio Mario Alberto Kempes para evitar el desastre y la pérdida de categoría. Escenario que afortunadamente ya lograron revertir. 

Hay que agradecerle a la gente ya que cuando nos iba mal siempre había mucha gente en la cancha. Tuvimos una muy mala racha, pero ahora nos relajamos. Somos los mismos jugadores que dos meses atrás y podemos demostrar en la cancha los buenos entrenamientos de la semana”, complementó el volante que en el pasado mercado de pases fue pedido por Gustavo Álvarez como refuerzo de la U

