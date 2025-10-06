Nicolás Suárez fue el jugador de Chile que más fuertemente defendió lo hecho por el equipo de Nicolás Córdova durante el Mundial Sub 20. El defensor zurdo de Colo Colo sacó la voz luego de la derrota frente a Egipto en la tercera fecha del Grupo A.

Pretendía defender las presentaciónes chilenas en el certamen que tiene a nuestro país como anfitrión. A pesar de la caída frente a los africanos, la selección chilena puso un pie en los octavos de final gracias a las tarjetas amarillas, quién sabe si aquel argumento habrá estado en las métricas de Córdova.

El punto fue que Suárez replicó a su entrenador en la conducta para enfrentar a la prensa. “Date cuenta en la posesión, sometemos a los rivales”, dijo como un inquisidor ante el periodista que le consultó por el nivel del equipo. Nada de eso le gustó a Nicolás Periç, un retirado arquero devenido en comentarista que en más de alguna ocasión fue preso de sus impulsos.

Nicolás Suárez frente a Egipto en el Estadio Nacional. (Andres Pina/Photosport).

Para el Loco Periç, Suárez le puso demasiado dramatismo a la situación. “Estamos pasándonos rollos. Porque a la vuelta de la esquina no te conoce ni el que vende el diario si no haces las cosas bien”, dijo el golero, quien fue campeón del fútbol argentino con Argentinos Juniors y seleccionado chileno.

También gritó un título junto a Cobresal en aquel icónico equipo de Dalcio Giovagnoli que conquistó la única estrella de los albinaranjas en la máxima categoría de la primera división. “Hay que mantener la calma y aguantar el chaparrón, porque si a esta edad estás con que no te gusta lo que te dicen, mamita querida”, expuso Peric. Como queriendo decir que la ola de críticas forman parte del juego.

Peric aconseja a Nicolás Suárez por su conducta para resguardar a Chile en el Mundial Sub 20

Es cierto que Nicolás Suárez pretendía hacer entender que Chile no había tenido una tan mala presentación en el Mundial Sub 20 como la que se habla mediáticamente. Aunque el equipo sólo haya tenido una victoria postrera sobre Nueva Zelanda.

Y dos derrotas, frente a Japón, que superó con claridad a la selección chilena. Aunque Córdova dijo que fue un partido parejo y sacó en cara que su equipo había tenido 28 centros más que el rival como uno de sus argumentos para sostener su teoría. Ni hablar de la postrera caída ante los egipcios que incluso puso en riesgo la clasificación.

Nicolás Suárez en acción ante Egipto. Asi más o menos se plantó ante la prensa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Algo que, al parecer, tampoco le calzó al Loco Peric. “Porque todo lo que te están diciendo va al pie de la letra. No es que no pasó, es lo que estamos viendo todos. Y después te enojas al cuete, no pasa nada con tu enojo”, sentenció el talquino.