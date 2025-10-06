Es tendencia:
Mundial Sub 20

Nicolás Peric responde si lo de Nicolás Córdova es un fracaso en el Mundial Sub 20

Nicolás Peric espera que Chile pueda dar la sorpresa, vencer a México y así no calificar como fracaso el rendimiento de la Sub 20.

Por Felipe Escobillana

Chile Sub 20 ha ganado un partido y perdido dos en el Mundial
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTChile Sub 20 ha ganado un partido y perdido dos en el Mundial

Nicolás Peric se caracteriza por ser bastante frontal en sus declaraciones. Por lo mismo, entiende que si Chile Sub 20 pierde ante México en el Mundial completará una actuación para el olvido.

Eso sí, no quiso calificar lo de Nicolás Córdova al mando de la Roja como un golpe tan duro. “Hasta qué punto puede ser un fracaso, lo dudo”, señaló en primera instancia.

“Ganarle a México sería un salto importante. Pero no le ganarás sin mostrar lo mismo que hasta ahora, porque te das vuelta y te voltea. Pero si arma un circuito futbolístico, sería sorpresa eliminar a México y sería un éxito avanzar“, manifestó.

Peric pide que Chile Sub 20 no tire más centros

Eso sí, sabe que esta selección no llena el gusto futbolístico de nadie. “Después podemos ver la forma, como Grecia que ganó la Eurocopa luchando, con lo que tienes, con tus armas”.

Nicolás Peric espera que Chile dé un salto gigante en el Mundial Sub 20

Nicolás Peric espera que Chile dé un salto gigante en el Mundial Sub 20

“Si tienes buen mediocampo, la idea es armar juego. O si tienes buena defensa, defiéndete bien. Pero Chile no muestra eso, no le veo virtud para atacar o defender. No sé cuál es la mejor zona, lo que hace bien. Estamos en esa búsqueda”, manifestó.

Lo que sí, espera Peric que dejen de buscar tanto ataque por las bandas porque se diluye cuando deben sacar un centro, pues en el área no hay un jugador que pueda aprovechar esos envíos desde los costados.

“No sé qué quiere Córdova. Sí sé que Rossel no es cabeceador. Dicen tiramos muchos centros, pero muchachos no tiren más centros. Llevan tres partidos tirando centros y no ganaron uno“, sentenció.

Le faltaron métricas: el primer despedido por el Mundial Sub 20

Le faltaron métricas: el primer despedido por el Mundial Sub 20

¿Cuándo juega Chile Sub 20 contra México?

La Roja enfrentará este martes, desde las 20 horas, a México en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso por los octavos de final del Mundial.

En caso de empate, se jugará un tiempo adicional de 15 minutos por lado. Si se mantiene la igualdad, se definirá en lanzamientos penales.

