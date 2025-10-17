Este domingo 19 de octubre se jugará final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marrueco. Sudamericanos y africanos se verán las caras en el Estadio Nacional, concluyendo con esto la gran cita planetaria que se tomó la agenda futbolística de nuestro país por estas semanas.

Sin embargo, no todos vibraron con los partidos a nivel juvenil que se desarrollaron en Chile para llegar hasta acá. Es más, un entrenador del mismísimo fútbol chileno sorprendió con su honestidad al asegurar que no vio casi nada del mundial que está por terminar.

Se trata de Mauricio Larriera, DT de Everton, quien en la previa del duelo ante Universidad Católica de este domingo en el Estadio Sausalito dejó en claro que apena siguió este certamen juvenil.

“Prácticamente no miré el Sub 20”

El entrenador de la escuadra viñamarina declaró que “les va a parecer extraño, pero prácticamente no miré el Sub 20. Solamente vi algún partido de Chile, a razones de que estaba presente Emiliano Ramos, pero no lo observé”.

“No tengo ni idea de cómo se transitó ese Mundial, porque como entrenador por ahí me enfoqué en otras cosas que para mí tienen más relevancia que el propio Sub 20”, agregó.

Sobre lo que fueron estos días sin fútbol, el uruguayo reveló que “nos hemos preparado de la misma manera como lo hicimos antes también en algún otro receso. Trabajamos en los microciclos de forma habitual, como si tuviéramos partidos todos los fines de semana”.

Mauricio Larriera dejó en claro que no vio casi nada del Mundial Sub 20. | Foto: Photosport.

“De hecho, tuvimos varios amistosos y nos preparamos de esa manera para no alterar en nada el camino por el que veníamos en materia de entrenamientos. Creo que desde ese lugar hemos hecho una buena preparación. A pesar de este parate, el equipo no ha perdido ritmo, lo ha mantenido y hemos trabajado de muy buena manera”, añadió.

Apuntando a su partido contra la UC el DT declaró que “es un equipo que tiene unas cuantas fortalezas y algunas debilidades que trataremos de aprovechar y desnudarlas“.

“En lo previo viene muy bien, ha cambiado un poquito la forma de jugar y nosotros tenemos que encontrar las herramientas para tratar de sostener esas fortalezas que tiene el rival. Pero no podemos dejar de reconocer que Católica viene en un muy buen momento peleando arriba y va a ser un partido durísimo”, concluyó.

¿Cuándo juegan Everton y Universidad Católica?

El duelo entre ruleteros y viñamarinos se jugará este domingo 19 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Sausalito. Este partido será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.