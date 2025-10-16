El Mundial Sub 20 Chile 2025 trajo consigo no sólo grandes partidos o la posibilidad de ver a las estrellas del futuro. La FIFA aprovecha la instancia para poner a prueba sus nuevas reglas, en busca de implementarlas pronto y en todas las categorías.

Entre ellas, la más llamativa es la que hace referencia al Football Video Support (FVS), o ya conocida como el VAR simplificado, que trajo consigo menos polémicas y más continuidad en los encuentros. Un sistema que exigió Marcelo Salas, presidente de Temuco, para que se implemente en Primera B.

Pero hay una regla dentro del Mundial Sub 20 que para muchos pasa desapercibida, mas puede convertirse en una solución para quienes asistan a los estadios, ya sea hinchas, periodistas o dirigentes. Lo mejor de todo es que no quiere inversión alguna. ¡Toman nota en la ANFP!

La regla del Mundial Sub 20 que puede aplicarse en Chile

Para aquellos que asistieron a alguno de los cuatro estadios en los que se jugó el Mundial Sub 20, en Valparaíso, Rancagua, Talca y el Estadio Nacional, pudieron notar que en cada ocasión que el árbitro amonestaba a un futbolista, aparecía “la voz del estadio” anunciando la incidencia.

Si bien esto no es novedoso, pues en algunas competiciones en Sudamérica como en Argentina, Brasil y Uruguay, entre otros, es muy habitual que se escuche por los parlantes “hay tarjeta amarilla para…”, en Chile todavía no ocurre.

Como dijimos, la regla es impuesta por FIFA y puede transformarse, incluso, en una oportunidad de negocio para los clubes y vender ese anuncio a nivel comercial, tal como ocurre en los países vecinos, tal como ocurre hoy con los partes médicos oficiales. De nada, ANFP.

¿Cuándo se cierra el certamen?

El Mundial Sub 20 Chile 2025 terminará este domingo 19 de octubre con el encuentro que enfrentará a Argentina y Marruecos, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.