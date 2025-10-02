Evidentemente Cristiano Ronaldo no está citado al Mundial Sub 20, pues no cumple con el reglamento etario ni Portugal participa en la competencia. Pero hay un futbolista que a lo lejos pareciera ser un clon del crack de 40 años que sigue activo en Arabia Saudita.

Se trata de un habilidoso futbolista de Marruecos que también utiliza el “7” en su espalda, tal cual lo hizo el luso en sus inicios. Además, dejó una obra de arte en el gran triunfo del cuadro africano sobre Brasil en la segunda fecha del Grupo C en la Copa del Mundo.

Todas las referencias son para Othmane Maamma, un extremo nacido en Francia que juega por el combinado marroquí. Tiene 19 años, aunque el 6 de octubre cumplirá dos décadas. Y para abrir la cuenta frente al Scratch, sacó una tijera que dejó a todos boquiabiertos.

El cronómetro marcaba el minuto 60 en el Estadio Nacional. Un centro de Gessime Yassine encontró una pirueta sensacional de Maamma, uno de los vistosos atacantes que tiene la gran sorpresa del Mundial. Marruecos suma seis puntos de seis posibles gracias a sus victorias contra España y la Canarinha.

Othmane Maamma convirtió un golazo ante Brasil en el Estadio Nacional. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Fue una muestra de talento, aunque también de fortuna. La pelota iba en dirección al arco, pero se desvió en el zaguero brasileño Igor Teodoro, autor del postrero descuento. Eso dejó totalmente fuera de foco al golero Otávio Costa, quien minutos antes había manifestado problemas físicos que casi lo sacan de la cancha.

Maamma se disfraza de Cristiano Ronaldo e impulsa a Marruecos en el Mundial Sub 20

Othmane Maamma dejó esa muestra de talento con una pirueta parecida a la de Cristiano Ronaldo en el Mundial Sub 20. Pero además evidenció varios destellos de calidad durante los 66 minutos que duró en este partido. Fue reemplazado por Mohammed Hamony, quien milita en el Girona B del fútbol español.

De todas formas, Maamma se erigió como una de las estrellas del equipo frente a los brasileños. Un jugador que hace casi tres meses dio un salto desde el Montpellier de Francia hacia el fútbol inglés: a cambio de poco más de un millón 500 mil dólares llegó al Watford.

Firmó un contrato hasta junio de 2029 con las Avispas, que vieron en él una joya a futuro para sacarle mucho provecho. Eso sí, todavía no se estrena con el primer equipo del Watford, pues estaba centrado en la preparación para la Copa del Mundo, donde Marruecos finalizará la fase grupal ante México.

“Empezamos con un grupo de 55 jugadores. No fue fácil para Marruecos. Y para muchos otros países también fue difícil. Hubo varios jugadores que rechazaron venir para mostrar su valor en sus clubes, aunque ellos estuvieran de acuerdo en cederlos”, reconoció el DT Mohamed Ouahbi antes de la competencia. Pero Othmane Maamma fue uno de los que aceptó el llamado. ¡Y vaya cómo respondió!