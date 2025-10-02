Luego de cinco días de actividad en el Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país, ya se pueden vislumbrar no sólo a los equipos favoritos para pelear por el título, sino también a los futbolistas que se pueden consagrar como las figuras del torneo.

En el primer aspecto, podemos mencionar a cuadros como Japón, Argentina o la sorpresiva Marruecos, todos ya clasificados para los octavos de final. En el segundo, si bien cuesta encontrarlos, hay uno que hasta ahora sobresalta del resto.

Durante la segunda jornada del Grupo C en el Mundial Sub 20, brilló con luz propia un futbolista que, para sorpresa de todos, apenas tiene 16 años de edad, y que hoy tiene a visores del Real Madrid y Manchester United peleándose por tenerlo en sus filas.

ver también España queda al borde de un papelón y Cuba da la sorpresa en el Mundial Sub 20

Con 16 años es la máxima figura del Mundial Sub 20

Las referencias son para el delantero Gilberto Mora, perteneciente a la selección de México, y que tiene cierto vínculo con Chile, pues su pase es del Xolos de Tijuana, cuyos propietarios actualmente manejan los destinos de O’Higgins de Rancagua.

Según dio a conocer la cadena ESPN, el futbolista estuvo en España probándose en algunos clubes, donde se menciona al Real Madrid, que hoy lo mira de cerca, y además afirman que Javier Aguirre, técnico de la Selección Adulta, lo quería llamar para la fecha FIFA de octubre.

Pero lo que más llamó la atención de todos fue cómo definió frente al arco hispano en el duelo por el Mundial Sub 20, que igualaron por 2-2, especialmente en el primero de sus goles, donde se escabulló entre tres defensores europeos y dentro del área tuvo “una definición top” como calificó la propia FIFA.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Datos para conocer a Gilberto Mora

El atacante debutó en Primera División hace más de un año, el 18 de agosto del 2024, en el duelo entre Xolos y Santos Laguna por el Torneo de Apertura en Liga MX. 12 días después anotó su primer gol como profesional, en el duelo ante León.

Además de su actual presencia en el Mundial Sub 20, Gilberto Mora ya supo jugar en la Selección Adulta de México, específicamente en la Copa Oro 2025, donde disputó 225 minutos en tres juegos, donde además realizó una asistencia y ganó el título. Un crack de exportación.

Publicidad

Publicidad

Gilberto Mora supo ya ser campeón adulto con la Selección de México (Getty Images)

¿Cuándo vuelve a jugar?

Por la última fecha del Grupo C en el Mundial Sub 20, Mora y México buscarán avanzar a octavos de final cuando enfrenten al ya clasificado Marruecos, en duelo a jugarse el sábado 4 de octubre desde las 17:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.