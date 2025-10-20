Gianluca Prestianni fue uno de los protagonistas del Mundial Sub 20. No solamente dentro de la cancha, donde exhibió su talento, sino también fuera de ella por tirarle mala onda a los chilenos.

“Que disfruten este Mundial porque en el otro no van a estar” y “que sigan alentando a nuestros rivales, son cábalas”, son algunos de los mensajes que dejó contra nuestro país el delantero del Benfica.

Tras perder la final ante Marruecos fue uno de los futbolistas más afectados. No quiso hablar en la zona mixta, pero sí lo hizo en sus redes sociales durante esta jornada.

“Orgullo. Dimos todo hasta el último partido, hasta el último segundo pero el fútbol es muy injusto y no hay nada que reprocharnos. Gracias a toda la gente que nos bancó y acompañó durante todo este mundial. El fútbol da revancha así que quédense muy tranquilos que esto es muy largo”, fue el mensaje que dejó.

Prestianni es consolado por el Chiqui Tapia

Prestianni cierra comentarios por la avalancha de chilenos

A pesar de señalar que estaba “orgulloso de ser argentino”, quienes más le comentaron su publicación en Instagram fueron los chilenos, que le recordaron lo agrandado que estaba y lo taparon a comentarios.

“Hace un bailecito ahora”, “Que el domingo iban a ganar decían”, “me río toda la noche” y hasta le preguntaron “por el parlante”, pues ponían música para burlarse de sus rivales tras los partidos.

La ola de mensajes de este tipo hizo que Prestianni desactivara la posibilidad de enviarle otros más en esta red social, la que quedó plagada de la que hicieron los chilenos.

Prestianni limió los comentarios en su publicación de Instagram

Prestianni ahora debe volver a Benfica para buscar tener continuidad, para tratar de ganarse un lugar en el Mundial del 2026. Una tarea bastante compleja con la calidad de jugadores que tiene Argentina.