Claudio Palma tuvo un chascarro en la semifinal del Mundial Sub 20 Argentina ante Colombia, al confundirse en la transmisión de Chilevisión en lo que son gajes del oficio.

Un blooper que en la final entre los trasandinos y Marruecos el enterró para siempre demostrando ser el relator número 1 en Chile, pues acudió al estadio y tuvo una audiencia altísima en el duelo que coronó como campeones a los jugadores africanos.

Según señalan desde CHV, durante el horario del partido (entre 19:25 y 22:24 horas) Chilevisión tuvo un alcance de 2.942.000 personas (superando las 3 millones si se suman las visualizaciones online que fueron más de 70 mil) y un rating promedio de 1.320.000.

De esta manera superó a sus competidores: Mega llegó a 1.898.000 televidentes con un promedio de 365.200; Canal 13 a 1.782.000 con promedio de 365.800 y TVN alcanzó a 1.187.800 personas con rating promedio de 155.100.

El relato de Claudio Palma tuvo gran audiencia en el partido entre Marruecos y Argentina

Palma seguirá relatando grandes eventos deportivos

En Chilevisión, con Claudio Palma a la cabeza, apuestan fuerte por la transmisión de eventos deportivos. De hecho, la recepción del público fue muy buena en el Mundial Sub 20.

Publicidad

Publicidad

Con 14 partidos televisados desde el 27 de octubre, totalizaron un alcance de 8.151.800 personas (51% de la población) y un rating promedio de 957.000.

ver también Periodista mexicano se hace famoso por polémica burla a Argentina tras perder con Marruecos: “Ni con…”

Ahora se preparan para nuevos eventos. El canal estará transmitiendo desde el próximo 24 de octubre el paso de la Selección Chilena Femenina en la Liga de las Naciones -que entrega cupos para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Además, se transmitirán partidos de Copa Libertadores y la participación de la Selección Chilena Sub 17 en el mundial de la categoría en Dubai, a partir del 5 de noviembre.

Publicidad