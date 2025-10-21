Mucha polémica hubo por el comportamiento del público chileno en los partidos de la selección de Argentina en el Mundial Sub 20. Un tema que no pasó de la rivalidad deportiva que existe entre ambos países.

De hecho el goleador de la Albiceleste, Alejo Sarco, dejó en claro que se debe dar por terminado el asunto pues a los argentinos los trataron de maravilla en nuestro país, tanto en Santiago como en la Quinta Región.

“No tenemos nada en contra los chilenos, así que todo bien. Estuvo todo muy bien en los hoteles”, manifestó el delantero del Bayer Leverkusen para que no se siga hablando de que hay problemas serios entre dos países hermanos.

Algo que complementó el jugador Milton Delgado, que fue elegido el tercer mejor jugador del torneo. “Alguno alienta para el otro equipo, a veces para nosotros, pero es normal”, sentenció.

Alejo Sarco mostró mesura con el público chileno

¿Cómo empezó la polémica Chile-Argentina?

En Valparaíso el elenco de Argentina jugó sus primeros partidos del torneo. No concurrió tanta gente, pero igual se escucharon algunos tímidos silbidos.

Quien encendió la hoguera después de eso fue el delantero Gianluca Prestianni, al señalar que los chilenos “disfrutan este Mundial porque no van a ir al otro”, en alusión a la eliminación de la Roja del 2026.

De esta manera empezó a picarse un poco más el asunto y ya en cuartos de final, en el Estadio Nacional y con más público en las tribunas, se pudo percibir que los chilenos iban por los rivales argentinos.

Algo que fue parte del folclore del fútbol, pues jamás hubo problemas de violencia en las tribunas y todo se desarrolló de manera correcta durante el evento de la FIFA.

