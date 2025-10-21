Las repercusiones tras la derrota de la albiceleste en la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos continúan al otro lado de la cordillera. Y no solo de parte de los jugadores argentinos; ahora se ha sumado parte de la prensa.

Así es, porque no son pocos los comunicadores trasandinos que han desviado la atención de la derrota. Para ello, se han centrado en criticar las reacciones del público chileno durante la cita planetaria, criticando, entre otras cosas, que jamás la parcialidad local se le apoyara o que, incluso, se celebrara en el estadio la victoria marroquí.

La controversia se intensificó en redes sociales. Primero fue Lola del Carril, quien protagonizó una discusión particular con la parcialidad chilena en X. Ahora, es otro el comunicador argentino que apuntó directamente contra Arturo Vidal por una publicación en redes sociales.

Periodista argentino apunta contra Vidal

El mediocampista de Colo Colo se mostró contento con la victoria africana en el certamen juvenil. Arturo subió una historia en su cuenta de Instagram compartiendo una imagen del partido entre Marruecos y Argentina cuando el marcador iba 2-0 y señaló brevemente: “Marrueco 🇲🇦 😍🙏”.

ver también Figura de Argentina deja la grande por dichos contra Chile y Arturo Vidal: “Hacemos las cosas bien”

Esta publicación, aparentemente inofensiva, no pasó desapercibida en Argentina. Menos aún para un periodista conocido por su polémica y su marcada aversión hacia Chile: Pablo Carrozza.

Carrozza utilizó sus propias redes sociales para arremeter contra el “King”. En su ataque, le recordó el recordado episodio de su Ferrari. La polémica publicación de Carrozza se dio también a través de sus historias de Instagram, donde citó la imagen de Vidal y escribió las siguientes palabras:

Publicidad

Publicidad

“Vidal, borrach0, te comiste la S, como te comiste la pared, la noche que te pusiste la Ferrari de sombrero” sentenció el comunicador.

Con estas palabras, Carrozza aludió al conocido accidente automovilístico que el jugador chileno protagonizó mientras disputaba la Copa América 2015 junto a La Roja.

Foto: captura.

Publicidad

Publicidad

Esta es solo una polémica más protagonizada por el periodista argentino en contra de Chile o sus futbolistas y se suma al claro intento de la prensa trasandina de buscar culpables externos por la derrota de su selección juvenil.