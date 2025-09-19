Es tendencia:
Copa Libertadores

Le fue mal en Chile, llegó a nuevo club y ahora está cerca de conseguir histórica hazaña en Libertadores

Liga de Quito consiguió un importante triunfo contra Sao Paulo que los acerca a la semis de Copa Libertadores, con un conocido de la liga chilena como protagonista.

Por Andrea Petersen

Tiago Nunes tuvo un primer semestre complicado, donde tras dos temporadas en Universidad Católica, el entrenador dejó de dirigir al primer equipo debido a los malos resultados. Sin embargo, desde su llegada a Ecuador todo cambio y está cerca de conseguir importante hazaña.

Tras su salida de los Cruzados, Nunes arribó a Liga de Quito, que marcha en el tercer puesto de la tabla de la primera división del país, y con los que está muy cerca de sellar la clasificación a semifinales de Copa Libertadores.

Este jueves, la escuadra venció por 2 tantos a 0 a São Paulo en cuartos de final, por lo que ahora la llave se cerrará en Brasil el próximo jueves 25 de septiembre.

El análisis de Tiago Nunes

El entrenador brasileño conversó con los medios tras el resultado, donde señaló: “El equipo se paró bien. Jugar Copa Libertadores en este estadio y en cuartos de final es tener altos y bajos. Mantener el arco el cero es algo para valorar bastante”.

Agregando que pudieron demostrar su calidad en un partido contra un rival muy difícil. “Vencer a São Paulo en cualquier situación es complicado, de visita sabemos que sufren muy pocos goles. Sabemos que no será fácil, pero tenemos condiciones para jugar con una capacidad competitiva para pasar la serie”.

La salida de Nunes de la UC

En mayo de este año se reveló que el técnico que arribo el 2024 proveniente de Botafogo se despedía de la franja. Luego de una seguidilla de derrotas, Nunes se despidió del club tras llegar a un acuerdo con la directiva.

“Doy gracias por la oportunidad de haber sido el entrenador de este enorme club”, señaló en una conferencia, para luego agregar: “Entré por la puerta grande y me voy por el mismo camino, porque tratamos de hacer un trabajo de excelencia”.

