El defensa de Universidad Católica, Tomás Asta-Buruaga, reveló una compleja situación que enfrentó luego de un mal despeje durante el pasado clásico universitario contra U de Chile, el cual terminó con un gol del rival sellando su triunfo.

En conversación con el podcast del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), el jugador, pasó un momento dramático tras las críticas de los hinchas, en donde incluso recibió amenazas de muerte.

La cruda revelación de Tomás Asta-Buruaga

El jugador señaló que tras ese error durante el partido ocurrido en mayo, Asta-Buruaga tuvo un mal despeje el cual cayó en el Tucu Contreras quien anotó el gol de la victoria de los azules por sobre la franja.

“Lo pasé bien mal, hasta me daba vergüenza salir a la calle. Sentía que si salía, me iban a putear. Veía gente con la camiseta de Colo Colo o la U y pensaba: ‘Estos me van a agarrar para el huev…’. De verdad que la pasé muy, muy mal. Estuve con psicólogo un tiempo, porque no veía la forma de salir de ese pozo”.

Agregando que tras la ayuda profesional y de su familia puso su foco en otro punto. “Empecé a trabajar el doble: llegaba al club, me iba al gimnasio y después entrenaba”.

“Hasta hoy lo hago así”, añadiendo que “el psicólogo te ayuda un montón, porque te puedes expresar de una manera que tal vez no lo haces con tu familia, te ordena las ideas, el foco principal. Es importante estar bien de la cabeza”.

Asta-Buruaga revela la brutal reacción que recibió tras la derrota, en donde expusieron sus datos personales. “Recibí amenazas de muerte, pusieron la dirección de mi padre; hasta mi señora estuvo metida en el tema”.

“Las redes sociales son una cosa de locos. Hoy hasta un cabro chico de 5 años te insulta. De hecho, yo tengo todo bloqueado, no me pueden escribir en las publicaciones, solo poner me gusta”, expresó.

