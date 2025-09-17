Universidad Católica ya tiene la mente puesta en la temporada 2026, donde esperan competir en alguna de las grandes competencias internacionales. Para ello, los Cruzados ya han puesto en marcha las negociaciones para renovar a sus figuras y dos de ellas ya se habrían concretado.

La UC marcha en la cuarta posición de la tabla de posiciones en clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y tan solo a un punto de ingresar a la zona de clasificados a la Copa Libertadores, y en ese contexto, hay un gran número de jugadores que finalizan su contrato a fin de año.

Los dos jugadores que ya renovaron con la UC

A pesar de que aún quedan algunos meses para finalizar el año, según reveló Sebastián Aguilar en Cooperativa Deportes, ya hay renovaciones cerradas. Daniel González y Vicente Bernedo extendieron su contrato por una temporada más.

Daniel González sonaba como uno de los jugadores que podría dejar la franja, a pesar de que tenía contrato hasta el 2026. Sin embargo, el defensa se queda en franja y renovó hasta el 2027.

Daniel Gonzalez renovó con la UC/Photosport

Mientras que el portero Vicente Bernedo, quien terminaba su contrato esta temporada, extendió su vínculo hasta el 2026.

Vicente Bernedo renovó su contrato con la UC/Photosport

Asimismo, revelan que Fernando Zampedri también extenderá su vínculo, pero el acuerdo aún no está cerrado. Otras figuras que finalizan contrato son Branco Ampuero, Gary Medel y Clemente Montes, quienes también extenderían su vínculo con los Cruzados.