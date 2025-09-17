El delantero de Universidad Católica, Diego Valencia, recordó un complejo accidente que sufrió en el gimnasio de San Carlos de Apoquindo en donde recibió un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente.

En conversación con Mauro Castro, el jugador señaló que todo ocurrió durante la intertemporada. “Un día estábamos entrenando por la tarde, corría un viento terrible y había mucha neblina. Nosotros entrenamos igual y mientras estábamos en la cancha, explotó el gimnasio que estaba a 30 metros de nosotros”.

El accidente de Diego Valencia

Tras eso, revela que debido al impacto, comenzaron a saltar cosas. “Salieron volando un par de fierros: uno me cayó a mí, directo en el cráneo, y otro a mi compañero en el tobillo. Obviamente, perdí la conciencia, sangraba muchísimo y quedé ahí tirado mientras seguían cayendo más fierros”.

“Cuando dejaron de volar los fierros fueron los kinesiólogos y paramédicos corriendo a verme pensando lo peor, porque yo estaba tirado, no me movía y tenía muchísima sangre a mi alrededor”.

El jugador agregó en todos se asustaron mucho por su condición. “Los paramédicos y el doctor que estaba el día del accidente me dijeron que cuando me fueron a ver e iban corriendo, pensaron que me había muerto o me había pasado algo muy cuático. Hasta el día de hoy me dicen que es el evento en donde más miedo tuvieron”.

Tras esto, Valencia sufrió una fractura de cráneo quedando fuera de las canchas por dos meses durante el 2019, en donde afortunadamente se recuperó completamente.